https://ria.ru/20231205/raspad-1913895571.html

"Неизбежно": в Германии сделали неожиданное заявление о России и НАТО

"Неизбежно": в Германии сделали неожиданное заявление о России и НАТО - РИА Новости, 05.12.2023

"Неизбежно": в Германии сделали неожиданное заявление о России и НАТО

Североатлантический альянс и Евросоюз начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:14

2023-12-05T15:14

2023-12-05T15:14

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс и Евросоюз начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России", — поделился он своим мнением.Дотком также обратился к Украине с вопросом о целесообразности вступления в альянс и ЕС, поскольку эти организации пожертвовали жизнями украинцев ради достижения собственных целей."Украинцы должны спросить себя, имеет ли смысл вступать в ЕС и НАТО, после того, как Украину использовали и погубили сотни тысяч людей для защиты устаревшей однополярной системы, у которой нет будущего", — резюмировал предприниматель.Ранее генерал Марк Милли, ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20231205/opasnost-1913826656.html

https://ria.ru/20231205/prognoz-1913887618.html

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