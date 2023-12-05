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"Неизбежно": в Германии сделали неожиданное заявление о России и НАТО - РИА Новости, 05.12.2023
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15:14 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/raspad-1913895571.html
"Неизбежно": в Германии сделали неожиданное заявление о России и НАТО
"Неизбежно": в Германии сделали неожиданное заявление о России и НАТО - РИА Новости, 05.12.2023
"Неизбежно": в Германии сделали неожиданное заявление о России и НАТО
Североатлантический альянс и Евросоюз начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:14
2023-12-05T15:14
в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс и Евросоюз начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России", — поделился он своим мнением.Дотком также обратился к Украине с вопросом о целесообразности вступления в альянс и ЕС, поскольку эти организации пожертвовали жизнями украинцев ради достижения собственных целей."Украинцы должны спросить себя, имеет ли смысл вступать в ЕС и НАТО, после того, как Украину использовали и погубили сотни тысяч людей для защиты устаревшей однополярной системы, у которой нет будущего", — резюмировал предприниматель.Ранее генерал Марк Милли, ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20231205/opasnost-1913826656.html
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в мире, украина, россия, германия, марк милли, евросоюз, нато, megaupload
В мире, Украина, Россия, Германия, Марк Милли, Евросоюз, НАТО, Megaupload
"Неизбежно": в Германии сделали неожиданное заявление о России и НАТО

Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО и ЕС распадутся после победы России в СВО

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек РИА Новости. Североатлантический альянс и Евросоюз начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России", — поделился он своим мнением.
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Дотком также обратился к Украине с вопросом о целесообразности вступления в альянс и ЕС, поскольку эти организации пожертвовали жизнями украинцев ради достижения собственных целей.
"Украинцы должны спросить себя, имеет ли смысл вступать в ЕС и НАТО, после того, как Украину использовали и погубили сотни тысяч людей для защиты устаревшей однополярной системы, у которой нет будущего", — резюмировал предприниматель.
Ранее генерал Марк Милли, ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
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