https://ria.ru/20231205/rabota-1913971774.html
Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья
Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья - РИА Новости, 05.12.2023
Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья
Ситуация на региональном рынке труда рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:58
2023-12-05T18:58
2023-12-05T18:58
тверская область
игорь руденя
федеральная служба государственной статистики (росстат)
работа
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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. Ситуация на региональном рынке труда рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Работа по развитию рынка труда должна быть комплексной. Ее необходимо обеспечивать по направлениям образования, подготовки и привлечения на производства востребованных специалистов. Это составная часть большой работы по улучшению демографии в стране и в Тверском регионе. Рабочие места – это возможности для молодежи определиться со своим будущим, самореализоваться и создать семью", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. В настоящее время в Тверской области, по данным Росстата, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%. В то же время в связи с ростом экономики отмечается существенная потребность предприятий и организаций в трудовых ресурсах. На предприятиях и в организациях региона трудятся более 703 тысячи человек, из них свыше 575 тысяч заняты в экономике. Работодателями Верхневолжья заявлено около 16 тысяч вакансий. Востребованы рабочие, специалисты сфер производства и сервисного обслуживания, транспорта, логистики, строительства и других. Руденя отметил, что одним из ключевых направлений обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами является продолжение реализации специальных программ в профессиональном образовании, говорится в сообщении. В регионе сформированы 10 производственно-образовательных кластеров для подготовки специалистов по наиболее востребованным в экономике профессиям. Действует 45 учреждений среднего профессионального образования, где учатся около 28 тысяч студентов. Создаются комфортные и современные условия для получения знаний, в том числе открываются мастерские, обновляются здания колледжей, обустраиваются общежития. Налажено взаимодействие с предприятиями области в части прохождения практики и дальнейшего трудоустройства молодых кадров. Среди перспективных задач – развитие сети филиалов колледжей в муниципалитетах региона с подготовкой по актуальным отраслевым направлениям.
https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html
https://ria.ru/20231201/rudenya-1913236213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, федеральная служба государственной статистики (росстат), работа
Тверская область, Игорь Руденя, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Работа
ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. Ситуация на региональном рынке труда рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Работа по развитию рынка труда должна быть комплексной. Ее необходимо обеспечивать по направлениям образования, подготовки и привлечения на производства востребованных специалистов. Это составная часть большой работы по улучшению демографии в стране и в Тверском регионе. Рабочие места – это возможности для молодежи определиться со своим будущим, самореализоваться и создать семью", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба.
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В настоящее время в Тверской области, по данным Росстата
, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%. В то же время в связи с ростом экономики отмечается существенная потребность предприятий и организаций в трудовых ресурсах.
На предприятиях и в организациях региона трудятся более 703 тысячи человек, из них свыше 575 тысяч заняты в экономике. Работодателями Верхневолжья заявлено около 16 тысяч вакансий. Востребованы рабочие, специалисты сфер производства и сервисного обслуживания, транспорта, логистики, строительства и других.
Руденя отметил, что одним из ключевых направлений обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами является продолжение реализации специальных программ в профессиональном образовании, говорится в сообщении.
В регионе сформированы 10 производственно-образовательных кластеров для подготовки специалистов по наиболее востребованным в экономике профессиям. Действует 45 учреждений среднего профессионального образования, где учатся около 28 тысяч студентов.
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Создаются комфортные и современные условия для получения знаний, в том числе открываются мастерские, обновляются здания колледжей, обустраиваются общежития. Налажено взаимодействие с предприятиями области в части прохождения практики и дальнейшего трудоустройства молодых кадров.
Среди перспективных задач – развитие сети филиалов колледжей в муниципалитетах региона с подготовкой по актуальным отраслевым направлениям.