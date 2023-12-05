https://ria.ru/20231205/rabota-1913971774.html

Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья

Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья - РИА Новости, 05.12.2023

Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья

Ситуация на региональном рынке труда рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:58

2023-12-05T18:58

2023-12-05T18:58

тверская область

игорь руденя

федеральная служба государственной статистики (росстат)

работа

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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. Ситуация на региональном рынке труда рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Работа по развитию рынка труда должна быть комплексной. Ее необходимо обеспечивать по направлениям образования, подготовки и привлечения на производства востребованных специалистов. Это составная часть большой работы по улучшению демографии в стране и в Тверском регионе. Рабочие места – это возможности для молодежи определиться со своим будущим, самореализоваться и создать семью", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. В настоящее время в Тверской области, по данным Росстата, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%. В то же время в связи с ростом экономики отмечается существенная потребность предприятий и организаций в трудовых ресурсах. На предприятиях и в организациях региона трудятся более 703 тысячи человек, из них свыше 575 тысяч заняты в экономике. Работодателями Верхневолжья заявлено около 16 тысяч вакансий. Востребованы рабочие, специалисты сфер производства и сервисного обслуживания, транспорта, логистики, строительства и других. Руденя отметил, что одним из ключевых направлений обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами является продолжение реализации специальных программ в профессиональном образовании, говорится в сообщении. В регионе сформированы 10 производственно-образовательных кластеров для подготовки специалистов по наиболее востребованным в экономике профессиям. Действует 45 учреждений среднего профессионального образования, где учатся около 28 тысяч студентов. Создаются комфортные и современные условия для получения знаний, в том числе открываются мастерские, обновляются здания колледжей, обустраиваются общежития. Налажено взаимодействие с предприятиями области в части прохождения практики и дальнейшего трудоустройства молодых кадров. Среди перспективных задач – развитие сети филиалов колледжей в муниципалитетах региона с подготовкой по актуальным отраслевым направлениям.

https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html

https://ria.ru/20231201/rudenya-1913236213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, федеральная служба государственной статистики (росстат), работа