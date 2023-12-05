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Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья - РИА Новости, 05.12.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:58 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/rabota-1913971774.html
Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья
Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья - РИА Новости, 05.12.2023
Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья
Ситуация на региональном рынке труда рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:58
2023-12-05T18:58
тверская область
игорь руденя
федеральная служба государственной статистики (росстат)
работа
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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. Ситуация на региональном рынке труда рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Работа по развитию рынка труда должна быть комплексной. Ее необходимо обеспечивать по направлениям образования, подготовки и привлечения на производства востребованных специалистов. Это составная часть большой работы по улучшению демографии в стране и в Тверском регионе. Рабочие места – это возможности для молодежи определиться со своим будущим, самореализоваться и создать семью", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. В настоящее время в Тверской области, по данным Росстата, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%. В то же время в связи с ростом экономики отмечается существенная потребность предприятий и организаций в трудовых ресурсах. На предприятиях и в организациях региона трудятся более 703 тысячи человек, из них свыше 575 тысяч заняты в экономике. Работодателями Верхневолжья заявлено около 16 тысяч вакансий. Востребованы рабочие, специалисты сфер производства и сервисного обслуживания, транспорта, логистики, строительства и других. Руденя отметил, что одним из ключевых направлений обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами является продолжение реализации специальных программ в профессиональном образовании, говорится в сообщении. В регионе сформированы 10 производственно-образовательных кластеров для подготовки специалистов по наиболее востребованным в экономике профессиям. Действует 45 учреждений среднего профессионального образования, где учатся около 28 тысяч студентов. Создаются комфортные и современные условия для получения знаний, в том числе открываются мастерские, обновляются здания колледжей, обустраиваются общежития. Налажено взаимодействие с предприятиями области в части прохождения практики и дальнейшего трудоустройства молодых кадров. Среди перспективных задач – развитие сети филиалов колледжей в муниципалитетах региона с подготовкой по актуальным отраслевым направлениям.
https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html
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игорь руденя, федеральная служба государственной статистики (росстат), работа
Тверская область, Игорь Руденя, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Работа

Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. Ситуация на региональном рынке труда рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Работа по развитию рынка труда должна быть комплексной. Ее необходимо обеспечивать по направлениям образования, подготовки и привлечения на производства востребованных специалистов. Это составная часть большой работы по улучшению демографии в стране и в Тверском регионе. Рабочие места – это возможности для молодежи определиться со своим будущим, самореализоваться и создать семью", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба.
В Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку
Руденя: в Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку
1 декабря, 19:17
В настоящее время в Тверской области, по данным Росстата, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%. В то же время в связи с ростом экономики отмечается существенная потребность предприятий и организаций в трудовых ресурсах.
На предприятиях и в организациях региона трудятся более 703 тысячи человек, из них свыше 575 тысяч заняты в экономике. Работодателями Верхневолжья заявлено около 16 тысяч вакансий. Востребованы рабочие, специалисты сфер производства и сервисного обслуживания, транспорта, логистики, строительства и других.
Руденя отметил, что одним из ключевых направлений обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами является продолжение реализации специальных программ в профессиональном образовании, говорится в сообщении.
В регионе сформированы 10 производственно-образовательных кластеров для подготовки специалистов по наиболее востребованным в экономике профессиям. Действует 45 учреждений среднего профессионального образования, где учатся около 28 тысяч студентов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала Россия24.Тверь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем
1 декабря, 17:29
Создаются комфортные и современные условия для получения знаний, в том числе открываются мастерские, обновляются здания колледжей, обустраиваются общежития. Налажено взаимодействие с предприятиями области в части прохождения практики и дальнейшего трудоустройства молодых кадров.
Среди перспективных задач – развитие сети филиалов колледжей в муниципалитетах региона с подготовкой по актуальным отраслевым направлениям.
 
Тверская областьИгорь РуденяФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Работа
 
 
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