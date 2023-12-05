Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых"
Путин: в любом деле важно передавать свой жизненный опыт от сердца к сердцу
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в любом деле важно передавать свой жизненный опыт "от сердца к сердцу", поскольку именно так можно добиваться максимальных результатов.
Во вторник Путин в Пятигорске проводит Наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Один из членов этого движения, участник СВО Никита Кудинов рассказал, что всю свою жизнь занимался развитием детского движения - до того как отправиться на передовую в зону СВО, работал в команде флагманского проекта "Движения первых" - "Большая перемена". Однако по состоянию здоровья он не смог вернуться к своим боевым товарищам, но твердо решил, что будет заниматься тем, "чем занимался на протяжении всей своей профессиональной деятельности" - он вернулся в команду "Движения первых" и стал наставником для его участников и теперь делится своим опытом.
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"Я служил своей стране на передовой, и я буду служить там, куда меня пошлет Родина, но сегодня я служу России на благо нашего будущего поколения", - сказал Кудинов.
Путин в свою очередь отметил, что Кудинов рисковал "своей жизнью, своим здоровьем на благо России, в ее интересах, защищая ее людей".
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"И это очень ответственная миссия, она вообще уникальная по своему характеру. Но и то, что Вы делаете сейчас, имеет огромное значение для будущего страны. И это очень хорошо, что такие люди как Вы, находите себя в этом, потому что только передавая от сердца к сердцу свой жизненный опыт, можно добиваться максимального результата. Я хочу Вам пожелать успехов, Вам спасибо большое", - сказал президент РФ.