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Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых" - РИА Новости, 05.12.2023
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21:47 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/putin-1913993223.html
Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых"
Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых" - РИА Новости, 05.12.2023
Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых"
Президент России Владимир Путин заявил, что в любом деле важно передавать свой жизненный опыт "от сердца к сердцу", поскольку именно так можно добиваться... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:47
2023-12-05T21:47
общество
россия
пятигорск
владимир путин
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в любом деле важно передавать свой жизненный опыт "от сердца к сердцу", поскольку именно так можно добиваться максимальных результатов. Во вторник Путин в Пятигорске проводит Наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Один из членов этого движения, участник СВО Никита Кудинов рассказал, что всю свою жизнь занимался развитием детского движения - до того как отправиться на передовую в зону СВО, работал в команде флагманского проекта "Движения первых" - "Большая перемена". Однако по состоянию здоровья он не смог вернуться к своим боевым товарищам, но твердо решил, что будет заниматься тем, "чем занимался на протяжении всей своей профессиональной деятельности" - он вернулся в команду "Движения первых" и стал наставником для его участников и теперь делится своим опытом. "Я служил своей стране на передовой, и я буду служить там, куда меня пошлет Родина, но сегодня я служу России на благо нашего будущего поколения", - сказал Кудинов. Путин в свою очередь отметил, что Кудинов рисковал "своей жизнью, своим здоровьем на благо России, в ее интересах, защищая ее людей". "И это очень ответственная миссия, она вообще уникальная по своему характеру. Но и то, что Вы делаете сейчас, имеет огромное значение для будущего страны. И это очень хорошо, что такие люди как Вы, находите себя в этом, потому что только передавая от сердца к сердцу свой жизненный опыт, можно добиваться максимального результата. Я хочу Вам пожелать успехов, Вам спасибо большое", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20231205/putin-1913987755.html
https://ria.ru/20231205/putin-1913981361.html
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общество, россия, пятигорск, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Россия, Пятигорск, Владимир Путин, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых"

Путин: в любом деле важно передавать свой жизненный опыт от сердца к сердцу

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
© POOL
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в любом деле важно передавать свой жизненный опыт "от сердца к сердцу", поскольку именно так можно добиваться максимальных результатов.
Во вторник Путин в Пятигорске проводит Наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Один из членов этого движения, участник СВО Никита Кудинов рассказал, что всю свою жизнь занимался развитием детского движения - до того как отправиться на передовую в зону СВО, работал в команде флагманского проекта "Движения первых" - "Большая перемена". Однако по состоянию здоровья он не смог вернуться к своим боевым товарищам, но твердо решил, что будет заниматься тем, "чем занимался на протяжении всей своей профессиональной деятельности" - он вернулся в команду "Движения первых" и стал наставником для его участников и теперь делится своим опытом.
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«
"Я служил своей стране на передовой, и я буду служить там, куда меня пошлет Родина, но сегодня я служу России на благо нашего будущего поколения", - сказал Кудинов.
Путин в свою очередь отметил, что Кудинов рисковал "своей жизнью, своим здоровьем на благо России, в ее интересах, защищая ее людей".
«
"И это очень ответственная миссия, она вообще уникальная по своему характеру. Но и то, что Вы делаете сейчас, имеет огромное значение для будущего страны. И это очень хорошо, что такие люди как Вы, находите себя в этом, потому что только передавая от сердца к сердцу свой жизненный опыт, можно добиваться максимального результата. Я хочу Вам пожелать успехов, Вам спасибо большое", - сказал президент РФ.
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ОбществоРоссияПятигорскВладимир ПутинОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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