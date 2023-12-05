https://ria.ru/20231205/putin-1913987755.html
Путин надеется, что "Движение первых" не станет бюрократическим
Путин надеется, что "Движение первых" не станет бюрократическим - РИА Новости, 05.12.2023
Путин надеется, что "Движение первых" не станет бюрократическим
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что "Движение первых" не станет бюрократами, или что это произойдет как можно позже. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:47
2023-12-05T20:47
2023-12-05T21:50
россия
владимир путин
григорий гуров
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что "Движение первых" не станет бюрократами, или что это произойдет как можно позже. На заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых" замглавы Минобрнауки Григорий Гуров заверил Путина, что движение не станет бюрократами. "Владимир Владимирович, мы не станем бюрократами", - сказал он. "Я надеюсь. Но вот чего ни начни, в конце концов, у нас чего ни делай - получаем автомат Калашникова. Вот какое бы мероприятие ни начали, все равно это потом обрастает бюрократией. Но если вы понимаете эту угрозу и уже думаете об этом, чтобы не стать бюрократами, это здорово", - ответил Путин. "Я надеюсь, что это произойдет как можно позже. К этому времени мы еще что-нибудь придумаем, какой-нибудь новый формат, новые идеи", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20231205/putin-1913981361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, григорий гуров
Россия, Владимир Путин, Григорий Гуров
Путин надеется, что "Движение первых" не станет бюрократическим
Путин надеется, что "Движение первых" не скоро станет бюрократическим