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В Раде захотели обязать мужчин призывного возраста носить военники

В Раде захотели обязать мужчин призывного возраста носить военники - РИА Новости, 05.12.2023

В Раде захотели обязать мужчин призывного возраста носить военники

Верховная рада Украины хочет на законодательном уровне обязать мужчин призывного возраста носить с собой военный билет на постоянной основе, сообщил РБК-Украина РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:18

2023-12-05T20:18

2023-12-05T20:18

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины хочет на законодательном уровне обязать мужчин призывного возраста носить с собой военный билет на постоянной основе, сообщил РБК-Украина во вторник член комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. "Чтобы избежать вопросов, связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, невоеннообязанным, может получить повестку, или не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, который подтверждает личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете", - приводит слова депутата агентство РБК-Украина. По данным агентства, в украинских военкоматах уже и сейчас рекомендуют носить с собой военный билет. В то же время, как отмечает агентство со ссылкой на юристов, это не закреплено на уровне закона. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231203/mitinguyuschie-1913469440.html

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украина, верховная рада украины, в мире