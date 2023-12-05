https://ria.ru/20231205/priznanie-1913813459.html

СМИ: боец ВСУ сделал шокирующее признание о ситуации на передовой

СМИ: боец ВСУ сделал шокирующее признание о ситуации на передовой - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ: боец ВСУ сделал шокирующее признание о ситуации на передовой

В Вооруженных силах Украины пожаловались на ужасное состояние армии страны, сообщает Business Insider. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:35

2023-12-05T10:35

2023-12-05T10:35

политика

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

украина

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины пожаловались на ужасное состояние армии страны, сообщает Business Insider."Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но именно что прошедшие подготовку, а не те зеленые, которые у нас сейчас есть. Есть ребята, которые провели всего три недели на полигонах и успели выстрелить всего несколько раз", — цитируют журналисты слова одного из военных.Боец ВСУ рассказал, что украинскому правительству уже сложно заманивать людей в армию денежными выплатами, а в нее теперь лишь забирают тех, кто не успел сбежать от призыва. Он также добавил, что не все украинские морпехи умеют плавать.Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признавал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация".

https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913805027.html

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политика, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина