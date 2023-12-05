https://ria.ru/20231205/priangare-1913925042.html
Новые пожарные прицепы передал добровольным дружинам глава Приангарья
Новые пожарные прицепы передал добровольным дружинам глава Приангарья - РИА Новости, 05.12.2023
Новые пожарные прицепы передал добровольным дружинам глава Приангарья
Губернатор Иркутской области в День добровольца передал добровольным пожарным дружинам муниципалитетов региона новые пожарные прицепы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:31
2023-12-05T16:31
2023-12-05T16:37
иркутская область
общество
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Иркутской области в День добровольца передал добровольным пожарным дружинам муниципалитетов региона новые пожарные прицепы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "В День добровольца губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил добровольных пожарных с праздником, а также передал главам муниципалитетов 12 новых прицепов для добровольных пожарных формирований региона", - говорится в сообщении. По словам губернатора, субсидирование добровольных пожарных в 2023 году позволило оснастить пожарные команды Приангарья всем необходимым оборудованием и обмундированием для тушения пожаров. Новая техника для добровольцев приобретена в счет субсидий из областного бюджета. Общая сумма составила более 25 миллионов рублей. Силами добровольцев в регионе обеспечивается своевременное реагирование на пожары в 70% населенных пунктов. С начала 2023 года подразделения добровольной пожарной охраны приняли участие в тушении 565 пожаров, а самостоятельно потушили 162 пожара. Добровольная пожарная команда Уриковского муниципального образования Приангарья находится на первом месте в Сибирском федеральном округе и заняла шестое место в стране на конкурсе добровольных пожарных команд.
https://ria.ru/20231117/soglashenie-1910177124.html
https://ria.ru/20231117/priangare-1910173914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Общество, Иркутская область, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Иркутской области в День добровольца передал добровольным пожарным дружинам муниципалитетов региона новые пожарные прицепы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
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"В День добровольца губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
поздравил добровольных пожарных с праздником, а также передал главам муниципалитетов 12 новых прицепов для добровольных пожарных формирований региона", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора, субсидирование добровольных пожарных в 2023 году позволило оснастить пожарные команды Приангарья всем необходимым оборудованием и обмундированием для тушения пожаров. Новая техника для добровольцев приобретена в счет субсидий из областного бюджета. Общая сумма составила более 25 миллионов рублей.
Силами добровольцев в регионе обеспечивается своевременное реагирование на пожары в 70% населенных пунктов. С начала 2023 года подразделения добровольной пожарной охраны приняли участие в тушении 565 пожаров, а самостоятельно потушили 162 пожара.
Добровольная пожарная команда Уриковского муниципального образования Приангарья находится на первом месте в Сибирском федеральном округе и заняла шестое место в стране на конкурсе добровольных пожарных команд.
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