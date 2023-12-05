https://ria.ru/20231205/prestupnost-1913959678.html
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью - РИА Новости, 05.12.2023
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью
Китай готов усиливать сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, заявил министр общественной безопасности (МОБ) Китая Ван Сяохун... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:04
2023-12-05T18:04
2023-12-05T18:04
китай
ван сяохун
россия
пекин
владимир колокольцев
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай готов усиливать сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, заявил министр общественной безопасности (МОБ) Китая Ван Сяохун в ходе встречи с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым в Пекине. "(Китай готов) усиливать деловое сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, в сфере кибербезопасности, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - приводит слова Ван Сяохуна официальный сайт китайского министерства. Ван Сяохун добавил, что Китай также готов продолжать вместе с Россией содействовать глобальной безопасности и стабильности.
https://ria.ru/20231201/knr-1913072637.html
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китай, ван сяохун, россия, пекин, владимир колокольцев
Китай, Ван Сяохун, Россия, Пекин, Владимир Колокольцев
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью
КНР готова усилить сотрудничество с РФ по борьбе с трансграничной преступностью