Рейтинг@Mail.ru
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/prestupnost-1913959678.html
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью - РИА Новости, 05.12.2023
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью
Китай готов усиливать сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, заявил министр общественной безопасности (МОБ) Китая Ван Сяохун... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:04
2023-12-05T18:04
китай
ван сяохун
россия
пекин
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай готов усиливать сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, заявил министр общественной безопасности (МОБ) Китая Ван Сяохун в ходе встречи с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым в Пекине. "(Китай готов) усиливать деловое сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, в сфере кибербезопасности, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - приводит слова Ван Сяохуна официальный сайт китайского министерства. Ван Сяохун добавил, что Китай также готов продолжать вместе с Россией содействовать глобальной безопасности и стабильности.
https://ria.ru/20231201/knr-1913072637.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, ван сяохун, россия, пекин, владимир колокольцев
Китай, Ван Сяохун, Россия, Пекин, Владимир Колокольцев
КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью

КНР готова усилить сотрудничество с РФ по борьбе с трансграничной преступностью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай готов усиливать сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, заявил министр общественной безопасности (МОБ) Китая Ван Сяохун в ходе встречи с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым в Пекине.
«
"(Китай готов) усиливать деловое сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, в сфере кибербезопасности, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - приводит слова Ван Сяохуна официальный сайт китайского министерства.
Ван Сяохун добавил, что Китай также готов продолжать вместе с Россией содействовать глобальной безопасности и стабильности.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол
1 декабря, 08:57
 
КитайВан СяохунРоссияПекинВладимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала