https://ria.ru/20231205/prestupnost-1913959678.html

КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью

КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью - РИА Новости, 05.12.2023

КНР хочет усилить работу с Россией по борьбе с трансграничной преступностью

Китай готов усиливать сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, заявил министр общественной безопасности (МОБ) Китая Ван Сяохун... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:04

2023-12-05T18:04

2023-12-05T18:04

китай

ван сяохун

россия

пекин

владимир колокольцев

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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай готов усиливать сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, заявил министр общественной безопасности (МОБ) Китая Ван Сяохун в ходе встречи с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым в Пекине. "(Китай готов) усиливать деловое сотрудничество с Россией в деле борьбы с транснациональной преступностью, в сфере кибербезопасности, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - приводит слова Ван Сяохуна официальный сайт китайского министерства. Ван Сяохун добавил, что Китай также готов продолжать вместе с Россией содействовать глобальной безопасности и стабильности.

https://ria.ru/20231201/knr-1913072637.html

китай

россия

пекин

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китай, ван сяохун, россия, пекин, владимир колокольцев