https://ria.ru/20231205/premiya-1913952553.html

Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024

Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.12.2023

Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024

Памятные дипломы с приглашением принять участие в Молодежном дне Петербургского международного экономического форума, который состоится 8 июня 2024 года,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:44

2023-12-05T17:44

2023-12-05T17:44

россия

фонд "росконгресс"

александр стуглев

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Памятные дипломы с приглашением принять участие в Молодежном дне Петербургского международного экономического форума, который состоится 8 июня 2024 года, получат все победители международной премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Росконгресса. Торжественные церемонии вручения наград проходят в рамках одноименного Международного форума гражданского участия на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Премия #МЫВМЕСТЕ – продолжение одноименной акции взаимопомощи и общероссийская площадка, позволяющая выявлять, продвигать и поощрять лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Фонд Росконгресс выступает партнером премии. В День добровольца (волонтера), который отмечается в России во вторник, председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил важность деятельности волонтеров, их вклад в развитие общества. Особым вниманием отмечены победители международной премии #МЫВМЕСТЕ, которые награждаются в рамках Международного форума гражданского участия. "Участие в Молодежном дне ключевой конгрессно-выставочной и деловой площадки России позволит победителям премии #МЫВМЕСТЕ не только рассказать об историях своего успеха, проектах и идеях, но и принять участие в деловой программе ПМЭФ, встретиться с представителями органов власти, бизнесменами, руководителями крупных компаний и корпораций, провести с ними живой диалог. Я убежден, что для молодых людей – это лучший старт и уникальная возможность окунуться в деловую среду и ее атмосферу. Ребята – обладатели наград #МЫВМЕСТЕ абсолютно точно заслуживают и должны быть на площадке ПМЭФ. Их работа и их инициативы – это самая лучшая демонстрация того, что возможно все", – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. В дипломы, которые вручаются победителям премии, интегрированы специальные QR-коды сервиса дополненной реальности фонда Росконгресс MARMA. С его помощью можно узнать подробную информацию о деятельности фонда, а также о его социальных инициативах. Один из таких проектов – "Школьный друг" – представит его автор и координатор Илья Гулидин, который примет участие в тренд-сессии "Добровольчество как метод воспитания гармонично развитой личности" 6 декабря. В рамках сессии он расскажет о социальном проекте фонда, направленном на содействие в социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем интеграции их в культурную среду и создания дополнительных образовательных возможностей. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит в Москве с 4 по 8 декабря. Деловая программа включает в себя панельные заседания, стратсессии, дискуссии и мастер-классы с участием более 150 спикеров – лидеров мнений, руководителей НКО и волонтерских организаций, представителей коммерческих компаний и средств массовой информации.

https://ria.ru/20231130/moskva-1912940958.html

https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", александр стуглев