https://ria.ru/20231205/premiya-1913952553.html
Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024
Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.12.2023
Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024
Памятные дипломы с приглашением принять участие в Молодежном дне Петербургского международного экономического форума, который состоится 8 июня 2024 года,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:44
2023-12-05T17:44
2023-12-05T17:44
россия
фонд "росконгресс"
александр стуглев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913951391_7:0:659:367_1920x0_80_0_0_831725d6d0201f51ad364b90344c4c3e.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Памятные дипломы с приглашением принять участие в Молодежном дне Петербургского международного экономического форума, который состоится 8 июня 2024 года, получат все победители международной премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Росконгресса. Торжественные церемонии вручения наград проходят в рамках одноименного Международного форума гражданского участия на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Премия #МЫВМЕСТЕ – продолжение одноименной акции взаимопомощи и общероссийская площадка, позволяющая выявлять, продвигать и поощрять лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Фонд Росконгресс выступает партнером премии. В День добровольца (волонтера), который отмечается в России во вторник, председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил важность деятельности волонтеров, их вклад в развитие общества. Особым вниманием отмечены победители международной премии #МЫВМЕСТЕ, которые награждаются в рамках Международного форума гражданского участия. "Участие в Молодежном дне ключевой конгрессно-выставочной и деловой площадки России позволит победителям премии #МЫВМЕСТЕ не только рассказать об историях своего успеха, проектах и идеях, но и принять участие в деловой программе ПМЭФ, встретиться с представителями органов власти, бизнесменами, руководителями крупных компаний и корпораций, провести с ними живой диалог. Я убежден, что для молодых людей – это лучший старт и уникальная возможность окунуться в деловую среду и ее атмосферу. Ребята – обладатели наград #МЫВМЕСТЕ абсолютно точно заслуживают и должны быть на площадке ПМЭФ. Их работа и их инициативы – это самая лучшая демонстрация того, что возможно все", – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. В дипломы, которые вручаются победителям премии, интегрированы специальные QR-коды сервиса дополненной реальности фонда Росконгресс MARMA. С его помощью можно узнать подробную информацию о деятельности фонда, а также о его социальных инициативах. Один из таких проектов – "Школьный друг" – представит его автор и координатор Илья Гулидин, который примет участие в тренд-сессии "Добровольчество как метод воспитания гармонично развитой личности" 6 декабря. В рамках сессии он расскажет о социальном проекте фонда, направленном на содействие в социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем интеграции их в культурную среду и создания дополнительных образовательных возможностей. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит в Москве с 4 по 8 декабря. Деловая программа включает в себя панельные заседания, стратсессии, дискуссии и мастер-классы с участием более 150 спикеров – лидеров мнений, руководителей НКО и волонтерских организаций, представителей коммерческих компаний и средств массовой информации.
https://ria.ru/20231130/moskva-1912940958.html
https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913951391_0:0:490:367_1920x0_80_0_0_e4e60e65a2d974eef49b72eecb498d2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "росконгресс", александр стуглев
Россия, Фонд "Росконгресс", Александр Стуглев
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Памятные дипломы с приглашением принять участие в Молодежном дне Петербургского международного экономического форума, который состоится 8 июня 2024 года, получат все победители международной премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Росконгресса.
Торжественные церемонии вручения наград проходят в рамках одноименного Международного форума гражданского участия на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
Планы развития российского здравоохранения представят на конгрессе в Москве
Премия #МЫВМЕСТЕ – продолжение одноименной акции взаимопомощи и общероссийская площадка, позволяющая выявлять, продвигать и поощрять лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Фонд Росконгресс выступает партнером премии.
В День добровольца (волонтера), который отмечается в России во вторник, председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил важность деятельности волонтеров, их вклад в развитие общества.
Особым вниманием отмечены победители международной премии #МЫВМЕСТЕ, которые награждаются в рамках Международного форума гражданского участия.
"Участие в Молодежном дне ключевой конгрессно-выставочной и деловой площадки России позволит победителям премии #МЫВМЕСТЕ не только рассказать об историях своего успеха, проектах и идеях, но и принять участие в деловой программе ПМЭФ, встретиться с представителями органов власти, бизнесменами, руководителями крупных компаний и корпораций, провести с ними живой диалог. Я убежден, что для молодых людей – это лучший старт и уникальная возможность окунуться в деловую среду и ее атмосферу. Ребята – обладатели наград #МЫВМЕСТЕ абсолютно точно заслуживают и должны быть на площадке ПМЭФ. Их работа и их инициативы – это самая лучшая демонстрация того, что возможно все", – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
В дипломы, которые вручаются победителям премии, интегрированы специальные QR-коды сервиса дополненной реальности фонда Росконгресс MARMA. С его помощью можно узнать подробную информацию о деятельности фонда, а также о его социальных инициативах.
На Конгрессе молодых ученых обсудили роль химической отрасли
Один из таких проектов – "Школьный друг" – представит его автор и координатор Илья Гулидин, который примет участие в тренд-сессии "Добровольчество как метод воспитания гармонично развитой личности" 6 декабря. В рамках сессии он расскажет о социальном проекте фонда, направленном на содействие в социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем интеграции их в культурную среду и создания дополнительных образовательных возможностей.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит в Москве с 4 по 8 декабря. Деловая программа включает в себя панельные заседания, стратсессии, дискуссии и мастер-классы с участием более 150 спикеров – лидеров мнений, руководителей НКО и волонтерских организаций, представителей коммерческих компаний и средств массовой информации.