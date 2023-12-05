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В Архангельске загорелось производственное здание - РИА Новости, 05.12.2023
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23:36 05.12.2023
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В Архангельске загорелось производственное здание
В Архангельске загорелось производственное здание - РИА Новости, 05.12.2023
В Архангельске загорелось производственное здание
Производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:36
2023-12-05T23:36
происшествия
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Архангельске огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Огнем охвачено производственное здание на площади 1800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
архангельск
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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске загорелось производственное здание

В Архангельске загорелось производственное здание на 1,8 тыс квадратных метров

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В Архангельске огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Огнем охвачено производственное здание на площади 1800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАрхангельскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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