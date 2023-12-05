https://ria.ru/20231205/pozhar-1914004029.html

В Архангельске загорелось производственное здание

В Архангельске загорелось производственное здание - РИА Новости, 05.12.2023

В Архангельске загорелось производственное здание

Производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T23:36

2023-12-05T23:36

2023-12-05T23:36

происшествия

архангельск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028663_0:192:2878:1811_1920x0_80_0_0_00745491e63529a0d8d63c683853baf3.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Архангельске огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Огнем охвачено производственное здание на площади 1800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.

архангельск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)