https://ria.ru/20231205/pozhar-1913962003.html
В Москве загорелся автомобиль такси
В Москве загорелся автомобиль такси - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве загорелся автомобиль такси
Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-каналах столичного департамента транспорта и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:16
2023-12-05T18:16
2023-12-05T20:52
москва
гибдд мвд рф
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-каналах столичного департамента транспорта и ГИБДД."На Волгоградском проспекте в районе владения 177 временно ограничено движение в одной полосе из-за возгорания автомобиля такси. На месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - говорится в сообщении ГИБДД. По данным Госавтоинспекции Москвы, водителя такси доставили в медучреждение с ожогом руки.В дептрансе Москвы уточнили, что движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра затруднено.
https://ria.ru/20230927/moskva-1898872603.html
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Возгорание автомобиля на Волгоградском проспекте
На Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города.
2023-12-05T18:16
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гибдд мвд рф, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, ГИБДД МВД РФ, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве загорелся автомобиль такси
На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автомобиль такси