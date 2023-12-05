https://ria.ru/20231205/pozhar-1913962003.html

В Москве загорелся автомобиль такси

В Москве загорелся автомобиль такси - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве загорелся автомобиль такси

Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-каналах столичного департамента транспорта и... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:16

2023-12-05T18:16

2023-12-05T20:52

москва

гибдд мвд рф

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-каналах столичного департамента транспорта и ГИБДД."На Волгоградском проспекте в районе владения 177 временно ограничено движение в одной полосе из-за возгорания автомобиля такси. На месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - говорится в сообщении ГИБДД. По данным Госавтоинспекции Москвы, водителя такси доставили в медучреждение с ожогом руки.В дептрансе Москвы уточнили, что движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра затруднено.

https://ria.ru/20230927/moskva-1898872603.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возгорание автомобиля на Волгоградском проспекте На Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. 2023-12-05T18:16 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, гибдд мвд рф, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)