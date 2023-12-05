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В Москве загорелся автомобиль такси - РИА Новости, 05.12.2023
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18:16 05.12.2023 (обновлено: 20:52 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/pozhar-1913962003.html
В Москве загорелся автомобиль такси
В Москве загорелся автомобиль такси - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве загорелся автомобиль такси
Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-каналах столичного департамента транспорта и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:16
2023-12-05T20:52
москва
гибдд мвд рф
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-каналах столичного департамента транспорта и ГИБДД."На Волгоградском проспекте в районе владения 177 временно ограничено движение в одной полосе из-за возгорания автомобиля такси. На месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - говорится в сообщении ГИБДД. По данным Госавтоинспекции Москвы, водителя такси доставили в медучреждение с ожогом руки.В дептрансе Москвы уточнили, что движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра затруднено.
https://ria.ru/20230927/moskva-1898872603.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Возгорание автомобиля на Волгоградском проспекте
На Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города.
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москва, гибдд мвд рф, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, ГИБДД МВД РФ, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве загорелся автомобиль такси

На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автомобиль такси

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-каналах столичного департамента транспорта и ГИБДД.
"На Волгоградском проспекте в районе владения 177 временно ограничено движение в одной полосе из-за возгорания автомобиля такси. На месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - говорится в сообщении ГИБДД. По данным Госавтоинспекции Москвы, водителя такси доставили в медучреждение с ожогом руки.
В дептрансе Москвы уточнили, что движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра затруднено.
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