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На Украине хотят вручать повестки по электронной почте и заказным письмом - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/povestki-1913989463.html
На Украине хотят вручать повестки по электронной почте и заказным письмом
На Украине хотят вручать повестки по электронной почте и заказным письмом - РИА Новости, 05.12.2023
На Украине хотят вручать повестки по электронной почте и заказным письмом
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины разработал два законопроекта, касающиеся мобилизации в стране, согласно РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:59
2023-12-05T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федор вениславский
верховная рада украины
владимир зеленский
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины разработал два законопроекта, касающиеся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом, сообщил во вторник член комитета Федор Вениславский. "В нашем комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработаны два законопроекта. Один из них уже был вчера зарегистрирован в Верховной раде. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина. По данным депутата, указанный документ предусматривает вещевое обеспечение военного, отпуск при рождении ребенка, а также после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев. Кроме того, в этом законопроекте урегулирован вопрос учета срока военной службы для начисления пенсии – то есть, если военнослужащий участвует в боевых действиях. у него месяц считается за четыре. "Второй законопроект касается непосредственно вопросов мобилизации. В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", - добавил Вениславский. При этом вручить повестку, по словам депутата, смогут не только представители военкоматов, но и органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, военные администрации. По его словам, это уже предусмотрено и сейчас, но "на практике они часто избегают этих своих обязанностей". Указанный законопроект, по данным Вениславского еще не зарегистрирован в Раде, он в разработке, однако планируется это сделать к концу текущей недели. Что касается демобилизации и внесения вопроса в документы, то дискуссии по этому вопросу пока продолжаются, заявил Вениславский. "Есть точка зрения, что после 36 месяцев службы лицо может получить право на демобилизацию. Но пока этот вопрос еще до конца в комитете не согласован". Ранее Вениславский сообщал, что Верховная рада Украины хочет на законодательном уровне обязать мужчин призывного возраста носить с собой военный билет на постоянной основе. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231203/myshi-1913510890.html
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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, владимир зеленский, рбк (медиагруппа)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, РБК (медиагруппа)
На Украине хотят вручать повестки по электронной почте и заказным письмом

На Украине планируют вручать повестки по электронной почте и заказным письмом

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины разработал два законопроекта, касающиеся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом, сообщил во вторник член комитета Федор Вениславский.
«
"В нашем комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработаны два законопроекта. Один из них уже был вчера зарегистрирован в Верховной раде. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина.
По данным депутата, указанный документ предусматривает вещевое обеспечение военного, отпуск при рождении ребенка, а также после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев. Кроме того, в этом законопроекте урегулирован вопрос учета срока военной службы для начисления пенсии – то есть, если военнослужащий участвует в боевых действиях. у него месяц считается за четыре.
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"Второй законопроект касается непосредственно вопросов мобилизации. В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", - добавил Вениславский.
При этом вручить повестку, по словам депутата, смогут не только представители военкоматов, но и органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, военные администрации. По его словам, это уже предусмотрено и сейчас, но "на практике они часто избегают этих своих обязанностей".
Указанный законопроект, по данным Вениславского еще не зарегистрирован в Раде, он в разработке, однако планируется это сделать к концу текущей недели.
Что касается демобилизации и внесения вопроса в документы, то дискуссии по этому вопросу пока продолжаются, заявил Вениславский. "Есть точка зрения, что после 36 месяцев службы лицо может получить право на демобилизацию. Но пока этот вопрос еще до конца в комитете не согласован".
Ранее Вениславский сообщал, что Верховная рада Украины хочет на законодательном уровне обязать мужчин призывного возраста носить с собой военный билет на постоянной основе.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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