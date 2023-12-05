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Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-повару из батальона "Айдар"*
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-повару из батальона "Айдар"* - РИА Новости, 05.12.2023
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-повару из батальона "Айдар"*
Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения гражданку Украины Наталью Придатченко за участие в запрещенном в РФ нацбатальоне "Айдар"*,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:06
2023-12-05T17:06
2023-12-05T17:09
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения гражданку Украины Наталью Придатченко за участие в запрещенном в РФ нацбатальоне "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. "Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Натальи Придатченко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)… Придатченко признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии-поселения", - сказал он. По данным суда, в январе 2020 года Придатченко добровольно заключила контракт с министерством обороны Украины о прохождении воинской службы сроком на три года. После окончания курсов первоначальной подготовки ее направили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"*, созданный для осуществления террористической деятельности. Как уточнил РИА Новости представитель суда, там она была поваром. С 1 июня 2020 по 25 апреля 2021 года Придатченко несла службу на линии боевого соприкосновения в ДНР, а 25 ноября 2021 года по состоянию здоровья прекратила свою деятельность в террористическом сообществе.*Запрещенная в России террористическая организация
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украина, россия, ростов
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-повару из батальона "Айдар"*
Суд Ростова-на-Дону приговорил к 5 годам колонии-поселения экс-повара "Айдара"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения гражданку Украины Наталью Придатченко за участие в запрещенном в РФ нацбатальоне "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда.
«
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Натальи Придатченко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)… Придатченко признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии-поселения", - сказал он.
По данным суда, в январе 2020 года Придатченко добровольно заключила контракт с министерством обороны Украины о прохождении воинской службы сроком на три года. После окончания курсов первоначальной подготовки ее направили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"*, созданный для осуществления террористической деятельности.
Как уточнил РИА Новости представитель суда, там она была поваром. С 1 июня 2020 по 25 апреля 2021 года Придатченко несла службу на линии боевого соприкосновения в ДНР
, а 25 ноября 2021 года по состоянию здоровья прекратила свою деятельность в террористическом сообществе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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