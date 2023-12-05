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Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО - РИА Новости, 05.12.2023
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12:34 05.12.2023 (обновлено: 12:49 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/posol-1913850088.html
Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО
Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО - РИА Новости, 05.12.2023
Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО
Президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:34
2023-12-05T12:49
нидерланды
россия
организация по запрещению химического оружия
политика
владимир тарабрин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина, Александр Шульгин освобожден от этих должностей, соответствующие указы содержатся на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 был директором департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ."Назначить Тарабрина Владимира Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов, по совместительству", - говорится в указе.Вторым указом глава РФ освободил Шульгина от этих должностей.
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нидерланды, россия, организация по запрещению химического оружия, политика, владимир тарабрин
Нидерланды, Россия, Организация по запрещению химического оружия, Политика, Владимир Тарабрин
Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

Новым послом в Нидерландах и постпредом при ОЗХО стал Владимир Тарабрин

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииРоссийский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина, Александр Шульгин освобожден от этих должностей, соответствующие указы содержатся на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 был директором департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
"Назначить Тарабрина Владимира Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов, по совместительству", - говорится в указе.
Вторым указом глава РФ освободил Шульгина от этих должностей.
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НидерландыРоссияОрганизация по запрещению химического оружияПолитикаВладимир Тарабрин
 
 
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