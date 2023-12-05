https://ria.ru/20231205/posol-1913850088.html

Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО - РИА Новости, 05.12.2023

Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

Президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:34

2023-12-05T12:34

2023-12-05T12:49

нидерланды

россия

организация по запрещению химического оружия

политика

владимир тарабрин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина, Александр Шульгин освобожден от этих должностей, соответствующие указы содержатся на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 был директором департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ."Назначить Тарабрина Владимира Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов, по совместительству", - говорится в указе.Вторым указом глава РФ освободил Шульгина от этих должностей.

https://ria.ru/20231201/niderlandy-1913131511.html

нидерланды

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нидерланды, россия, организация по запрещению химического оружия, политика, владимир тарабрин