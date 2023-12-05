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В Горловке из-за обстрела ВСУ оказались обесточены пять поселков
В Горловке из-за обстрела ВСУ оказались обесточены пять поселков - РИА Новости, 05.12.2023
В Горловке из-за обстрела ВСУ оказались обесточены пять поселков
Пять поселков в Горловке в ДНР остались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:43
2023-12-05T14:43
2023-12-05T14:43
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Пять поселков в Горловке в ДНР остались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена линия 35 кВольт, обесточена 41 ТП (трансформаторная подстанция - ред). Без электроэнергии посёлки: шахты имени Н. А. Изотова, шахты "6/7", Мичурина, Стальсбыт, Ртутного комбината", - написал Приходько.Он также сообщил, что над поселком Гольмовский в Никитовском районе Горловки летает беспилотник. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13.40 украинские войска выпустили по указанному району Горловки четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913523766.html
горловка
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горловка, гольмовский, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
В Горловке из-за обстрела ВСУ оказались обесточены пять поселков
Мэр Горловки: пять поселков остались без электричества из-за обстрела ВСУ