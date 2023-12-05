https://ria.ru/20231205/poselki-1913886256.html

В Горловке из-за обстрела ВСУ оказались обесточены пять поселков

В Горловке из-за обстрела ВСУ оказались обесточены пять поселков - РИА Новости, 05.12.2023

В Горловке из-за обстрела ВСУ оказались обесточены пять поселков

Пять поселков в Горловке в ДНР остались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:43

2023-12-05T14:43

2023-12-05T14:43

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

иван приходько

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Пять поселков в Горловке в ДНР остались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена линия 35 кВольт, обесточена 41 ТП (трансформаторная подстанция - ред). Без электроэнергии посёлки: шахты имени Н. А. Изотова, шахты "6/7", Мичурина, Стальсбыт, Ртутного комбината", - написал Приходько.Он также сообщил, что над поселком Гольмовский в Никитовском районе Горловки летает беспилотник. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13.40 украинские войска выпустили по указанному району Горловки четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913523766.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, гольмовский, иван приходько, донецкая народная республика