https://ria.ru/20231205/pomosch-1913801684.html

Ярославский второклассник на подаренные деньги купил налокотники бойцам СВО

Ярославский второклассник на подаренные деньги купил налокотники бойцам СВО - РИА Новости, 05.12.2023

Ярославский второклассник на подаренные деньги купил налокотники бойцам СВО

Второклассник из Ярославля на подаренные на день рождения деньги купил пару налокотников и попросил передать их бойцам СВО, сообщает Ярославское региональное... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:27

2023-12-05T09:27

2023-12-05T09:40

надежные люди

общество

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Второклассник из Ярославля на подаренные на день рождения деньги купил пару налокотников и попросил передать их бойцам СВО, сообщает Ярославское региональное отделение Народного фронта. Второклассника зовут Ваня. По данным активистов, старшие члены семьи мальчика постоянно поддерживают военнослужащих: покупают снаряжение, средства гигиены, сладости, участвуют в сборах на автомобили, стирают и гладят белье для госпиталей. "Все вместе пишут письма со словами благодарности и уважения. Поэтому, когда на день рождения мальчику подарили деньги, он решил распорядиться ими по-взрослому и потратить часть суммы на доброе дело", - говорится в сообщении. Папа Вани работает тренером по хоккею. Понимая важность защитной экипировки, школьник остановил выбор именно на ней – заказал в интернете пару налокотников за 800 рублей и попросил Народный фронт доставить их по назначению. Мальчик сказал, что надеется, что его подарок даст возможностью бойцам почувствовать его поддержку. "Я верю в вашу победу! Вы обязательно победите!" - передал Ваня военнослужащим на передовой.

https://ria.ru/20231109/pomosch-1908451353.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярославль