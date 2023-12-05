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Ярославский второклассник на подаренные деньги купил налокотники бойцам СВО
Ярославский второклассник на подаренные деньги купил налокотники бойцам СВО - РИА Новости, 05.12.2023
Ярославский второклассник на подаренные деньги купил налокотники бойцам СВО
Второклассник из Ярославля на подаренные на день рождения деньги купил пару налокотников и попросил передать их бойцам СВО, сообщает Ярославское региональное... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:27
2023-12-05T09:27
2023-12-05T09:40
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Второклассник из Ярославля на подаренные на день рождения деньги купил пару налокотников и попросил передать их бойцам СВО, сообщает Ярославское региональное отделение Народного фронта. Второклассника зовут Ваня. По данным активистов, старшие члены семьи мальчика постоянно поддерживают военнослужащих: покупают снаряжение, средства гигиены, сладости, участвуют в сборах на автомобили, стирают и гладят белье для госпиталей. "Все вместе пишут письма со словами благодарности и уважения. Поэтому, когда на день рождения мальчику подарили деньги, он решил распорядиться ими по-взрослому и потратить часть суммы на доброе дело", - говорится в сообщении. Папа Вани работает тренером по хоккею. Понимая важность защитной экипировки, школьник остановил выбор именно на ней – заказал в интернете пару налокотников за 800 рублей и попросил Народный фронт доставить их по назначению. Мальчик сказал, что надеется, что его подарок даст возможностью бойцам почувствовать его поддержку. "Я верю в вашу победу! Вы обязательно победите!" - передал Ваня военнослужащим на передовой.
https://ria.ru/20231109/pomosch-1908451353.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославль
Надежные люди, Общество, Ярославль
Ярославский второклассник на подаренные деньги купил налокотники бойцам СВО
Ярославский школьник на подаренные деньги купил пару налокотников бойцам СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек - РИА Новости.
Второклассник из Ярославля на подаренные на день рождения деньги купил пару налокотников и попросил передать их бойцам СВО, сообщает Ярославское региональное отделение Народного фронта
.
Второклассника зовут Ваня. По данным активистов, старшие члены семьи мальчика постоянно поддерживают военнослужащих: покупают снаряжение, средства гигиены, сладости, участвуют в сборах на автомобили, стирают и гладят белье для госпиталей.
"Все вместе пишут письма со словами благодарности и уважения. Поэтому, когда на день рождения мальчику подарили деньги, он решил распорядиться ими по-взрослому и потратить часть суммы на доброе дело", - говорится в сообщении.
Папа Вани работает тренером по хоккею. Понимая важность защитной экипировки, школьник остановил выбор именно на ней – заказал в интернете пару налокотников за 800 рублей и попросил Народный фронт доставить их по назначению. Мальчик сказал, что надеется, что его подарок даст возможностью бойцам почувствовать его поддержку.
"Я верю в вашу победу! Вы обязательно победите!" - передал Ваня военнослужащим на передовой.
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