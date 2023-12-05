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Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы - РИА Новости, 05.12.2023
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15:10 05.12.2023 (обновлено: 16:59 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/polsha-1913894406.html
Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы
Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы - РИА Новости, 05.12.2023
Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы
Послы стран Балтии в Варшаве выразили Польше демарш из-за блокады границы с Украиной, сообщила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас порталу ERR. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:10
2023-12-05T16:59
в мире
украина
польша
эстония
латвия
литва
тарас качка
матеуш моравецкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек — РИА Новости. Послы стран Балтии в Варшаве выразили Польше демарш из-за блокады границы с Украиной, сообщила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас порталу ERR.&quot;Послы Эстонии, Латвии и Литвы в Варшаве выразили польским властям демарш из-за блокады движения грузового автотранспорта на польско-украинской границе. Со своей стороны мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией&quot;, — сказала она.Пресс-секретарь отметила, что Таллин продолжит искать решение с новым польским правительством. "В ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллин, где этот вопрос обязательно будет обсуждаться", — добавила Кикас.Кризис на польско-украинской границеНакануне Еврокомиссия отвергла требование Польши вернуть систему разрешений для украинских автоперевозчиков, существовавшую до февраля 2022 года. Как заявила европейский комиссар по транспорту Адина Валеан, эта идея "неприемлема". Она добавила, что ЕК работает над разрешением кризиса на границе, но ответственность лежит непосредственно на приграничных странах. При этом, по оценке Валеан, некоторые из этих государств "уходят от ответственности".Как заявлял польский премьер Матеуш Моравецкий, Варшава будет "остро и однозначно" добиваться возвращения к прежней системе.Месяц назад польские дальнобойщики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и военных грузов, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.Обострение отношений Киева и ВаршавыПольско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Как заявлял замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка, Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции из-за продления одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.Моравецкий в ответ пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231205/protest-1913849781.html
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в мире, украина, польша, эстония, латвия, литва, тарас качка, матеуш моравецкий, варшава, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Варшава, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы

МИД Эстонии заявил о демарше в адрес Польши из-за блокады украинской границы

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIПольские грузовики блокируют доступ к пограничному переходу между Польшей и Украиной
Польские грузовики блокируют доступ к пограничному переходу между Польшей и Украиной - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Польские грузовики блокируют доступ к пограничному переходу между Польшей и Украиной
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек — РИА Новости. Послы стран Балтии в Варшаве выразили Польше демарш из-за блокады границы с Украиной, сообщила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас порталу ERR.
«

"Послы Эстонии, Латвии и Литвы в Варшаве выразили польским властям демарш из-за блокады движения грузового автотранспорта на польско-украинской границе. Со своей стороны мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", — сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что Таллин продолжит искать решение с новым польским правительством.
"В ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллин, где этот вопрос обязательно будет обсуждаться", — добавила Кикас.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Польские перевозчики пригрозили усилить протесты на границе с Украиной
Вчера, 12:33

Кризис на польско-украинской границе

Накануне Еврокомиссия отвергла требование Польши вернуть систему разрешений для украинских автоперевозчиков, существовавшую до февраля 2022 года. Как заявила европейский комиссар по транспорту Адина Валеан, эта идея "неприемлема". Она добавила, что ЕК работает над разрешением кризиса на границе, но ответственность лежит непосредственно на приграничных странах. При этом, по оценке Валеан, некоторые из этих государств "уходят от ответственности".
Как заявлял польский премьер Матеуш Моравецкий, Варшава будет "остро и однозначно" добиваться возвращения к прежней системе.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине
28 ноября, 18:15
Месяц назад польские дальнобойщики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и военных грузов, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
В Польше заявили о вывозе на Украину люксовых автомобилей и яхт
4 декабря, 13:57

Обострение отношений Киева и Варшавы

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Как заявлял замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка, Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции из-за продления одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Моравецкий в ответ пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее
17 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаПольшаЭстонияЛатвияЛитваТарас КачкаМатеуш МоравецкийВаршаваЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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