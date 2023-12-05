https://ria.ru/20231205/polnomochiya-1913895361.html

Замглавы челябинского УФССП подозревают в злоупотреблении полномочиями

Замглавы челябинского УФССП подозревают в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 05.12.2023

Замглавы челябинского УФССП подозревают в злоупотреблении полномочиями

Первый заместитель руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области задержан по подозрению в злоупотреблении... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:13

2023-12-05T15:13

2023-12-05T15:29

происшествия

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Первый заместитель руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Сотрудниками регионального УФСБ задержана первый заместитель руководителя ГУФССП. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе регионального УФСБ РИА Новости подтвердили участие в оперативном сопровождении по уголовному делу. В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали данную информацию. На сайте ГУФССП по региону указывается, что должность первого заместителя руководителя ГУФССП по Челябинской области с мая 2023 года занимает Полина Захарова, 1980 года рождения, имеющая госнаграды.

https://ria.ru/20231128/polnomochiya-1912401055.html

https://ria.ru/20231116/kudryashov-1909878187.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)