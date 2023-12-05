https://ria.ru/20231205/politseyskiy-1913909402.html

Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков

Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков - РИА Новости, 05.12.2023

Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков

Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в том, что он заставил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:48

2023-12-05T15:48

2023-12-05T16:10

россия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 5 дек - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в том, что он заставил знакомую девушку принять наркотики и после этого надругался над ней, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, в конце августа старший оперуполномоченный МВД по КБР, находясь в салоне своей автомашины вместе с 21-летней девушкой, склонил ее к потреблению наркотического средства."В результате девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Обвиняемый, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Склонение к потреблению наркотических средств, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия", "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей" УК РФ. Их санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.В региональном МВД сообщили, что полицейский по результатам служебной проверки уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html

https://ria.ru/20231026/devushka-1905502676.html

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россия, происшествия