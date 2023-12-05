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Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков - РИА Новости, 05.12.2023
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15:48 05.12.2023 (обновлено: 16:10 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/politseyskiy-1913909402.html
Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков
Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков - РИА Новости, 05.12.2023
Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в том, что он заставил... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:48
2023-12-05T16:10
россия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 5 дек - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в том, что он заставил знакомую девушку принять наркотики и после этого надругался над ней, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, в конце августа старший оперуполномоченный МВД по КБР, находясь в салоне своей автомашины вместе с 21-летней девушкой, склонил ее к потреблению наркотического средства."В результате девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Обвиняемый, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Склонение к потреблению наркотических средств, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия", "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей" УК РФ. Их санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.В региональном МВД сообщили, что полицейский по результатам служебной проверки уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков

Экс-полицейского обвиняют в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 5 дек - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в том, что он заставил знакомую девушку принять наркотики и после этого надругался над ней, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в конце августа старший оперуполномоченный МВД по КБР, находясь в салоне своей автомашины вместе с 21-летней девушкой, склонил ее к потреблению наркотического средства.
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"В результате девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Обвиняемый, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Склонение к потреблению наркотических средств, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия", "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей" УК РФ. Их санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
В региональном МВД сообщили, что полицейский по результатам служебной проверки уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
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