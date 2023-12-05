Рейтинг@Mail.ru
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 05.12.2023 (обновлено: 09:15 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/politseyskie-1913800689.html
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве - РИА Новости, 05.12.2023
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве
Двое полицейских, которые были ранены в перестрелке в польском Вроцлаве в субботу, скончались, подозреваемый задержан, сообщает местная полиция. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:14
2023-12-05T09:15
в мире
вроцлав
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dff933778f8826c440526c6fc35088d6.jpg
ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Двое полицейских, которые были ранены в перестрелке в польском Вроцлаве в субботу, скончались, подозреваемый задержан, сообщает местная полиция. Перестрелка произошла в ночь на субботу. Из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских. Они были доставлены госпиталь в очень тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, полицейские скончались. "Семьям и близким трагически погибших выражаем глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении МВД. По подозрению в совершении этого преступления после облавы задержан житель Польши Максимилиан Фашцишевский. Он должен был отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы за кражу. Теперь ему грозит более 10 лет тюрьмы. Сообщается, что ранее он угрожал полиции в социальных сетях. По официальным данным, трагедия произошла, когда полицейские перевозили подозреваемого для отбытия наказания. Неизвестно, как ему удалось завладеть оружием.
https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html
вроцлав
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3108dd6e8dd7d2f5a079cf8fce28026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вроцлав, польша
В мире, Вроцлав, Польша
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве

Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве

© iStock.com / WierzchuРыночная площадь во Вроцлаве, Польша
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / Wierzchu
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Двое полицейских, которые были ранены в перестрелке в польском Вроцлаве в субботу, скончались, подозреваемый задержан, сообщает местная полиция.
Перестрелка произошла в ночь на субботу. Из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских. Они были доставлены госпиталь в очень тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, полицейские скончались.
"Семьям и близким трагически погибших выражаем глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении МВД.
По подозрению в совершении этого преступления после облавы задержан житель Польши Максимилиан Фашцишевский. Он должен был отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы за кражу. Теперь ему грозит более 10 лет тюрьмы. Сообщается, что ранее он угрожал полиции в социальных сетях.
По официальным данным, трагедия произошла, когда полицейские перевозили подозреваемого для отбытия наказания. Неизвестно, как ему удалось завладеть оружием.
Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
СМИ назвали 2023 год рекордным по числу случаев массовой стрельбы в США
06:23
 
В миреВроцлавПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала