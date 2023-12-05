https://ria.ru/20231205/politseyskie-1913800689.html
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве - РИА Новости, 05.12.2023
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве
Двое полицейских, которые были ранены в перестрелке в польском Вроцлаве в субботу, скончались, подозреваемый задержан, сообщает местная полиция. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:14
2023-12-05T09:14
2023-12-05T09:15
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ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Двое полицейских, которые были ранены в перестрелке в польском Вроцлаве в субботу, скончались, подозреваемый задержан, сообщает местная полиция. Перестрелка произошла в ночь на субботу. Из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских. Они были доставлены госпиталь в очень тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, полицейские скончались. "Семьям и близким трагически погибших выражаем глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении МВД. По подозрению в совершении этого преступления после облавы задержан житель Польши Максимилиан Фашцишевский. Он должен был отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы за кражу. Теперь ему грозит более 10 лет тюрьмы. Сообщается, что ранее он угрожал полиции в социальных сетях. По официальным данным, трагедия произошла, когда полицейские перевозили подозреваемого для отбытия наказания. Неизвестно, как ему удалось завладеть оружием.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вроцлав, польша
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве
Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве
ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Двое полицейских, которые были ранены в перестрелке в польском Вроцлаве в субботу, скончались, подозреваемый задержан, сообщает местная полиция.
Перестрелка произошла в ночь на субботу. Из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских. Они были доставлены госпиталь в очень тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, полицейские скончались.
"Семьям и близким трагически погибших выражаем глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении МВД.
По подозрению в совершении этого преступления после облавы задержан житель Польши
Максимилиан Фашцишевский. Он должен был отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы за кражу. Теперь ему грозит более 10 лет тюрьмы. Сообщается, что ранее он угрожал полиции в социальных сетях.
По официальным данным, трагедия произошла, когда полицейские перевозили подозреваемого для отбытия наказания. Неизвестно, как ему удалось завладеть оружием.
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