https://ria.ru/20231205/politseyskie-1913800689.html

Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве

Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве - РИА Новости, 05.12.2023

Умерли двое полицейских, раненные в перестрелке в польском Вроцлаве

Двое полицейских, которые были ранены в перестрелке в польском Вроцлаве в субботу, скончались, подозреваемый задержан, сообщает местная полиция. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:14

2023-12-05T09:14

2023-12-05T09:15

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ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Двое полицейских, которые были ранены в перестрелке в польском Вроцлаве в субботу, скончались, подозреваемый задержан, сообщает местная полиция. Перестрелка произошла в ночь на субботу. Из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских. Они были доставлены госпиталь в очень тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, полицейские скончались. "Семьям и близким трагически погибших выражаем глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении МВД. По подозрению в совершении этого преступления после облавы задержан житель Польши Максимилиан Фашцишевский. Он должен был отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы за кражу. Теперь ему грозит более 10 лет тюрьмы. Сообщается, что ранее он угрожал полиции в социальных сетях. По официальным данным, трагедия произошла, когда полицейские перевозили подозреваемого для отбытия наказания. Неизвестно, как ему удалось завладеть оружием.

https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вроцлав, польша