Житель Татарстана и двое его друзей получат срок за покушение на убийство
Житель Татарстана и двое его друзей получат срок за покушение на убийство жены
Зал заседаний в суде. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на заказное убийство, в котором обвиняются муж потерпевшей и двое его знакомых, сообщает надзорное ведомство.
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"Первый заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Буинска (Татарстан - ред.), 34-летнего и 41-летнего жителей Ульяновской области", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются в организации покушения на убийство из корыстных побуждений по найму, покушении на убийство по найму, укрывательстве особо тяжкого преступления.
По версии следствия, в 2019 году житель Буинска решил организовать убийство супруги с целью завладения совместно нажитым имуществом. Для этого он обратился к 34-летнему знакомому из Ульяновской области, предложив ему совершить преступление за денежное вознаграждение. Тот согласился и с ноября 2019 года по август 2020 года выслеживал жертву в Ульяновской области и Чувашии. Однако совершить убийство не смог из-за опасений быть изобличенным.
В декабре 2022 года заказчик предложил приятелю совершить убийство супруги в Буинском районе, сымитировав разбойное нападение. Обвиняемый с 41-летним односельчанином, не осведомленным о преступных намерениях, напал на женщину на трассе в Буинском районе и ударил черенком топора по голове и спине, а затем нанес ей не менее пяти ударов ножом.
Потерпевшая выжила благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Уголовное дело направлено в Буинский городской суд для рассмотрения по существу.