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Житель Татарстана и двое его друзей получат срок за покушение на убийство - РИА Новости, 05.12.2023
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20:16 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/pokushenie-1913984207.html
Житель Татарстана и двое его друзей получат срок за покушение на убийство
Житель Татарстана и двое его друзей получат срок за покушение на убийство - РИА Новости, 05.12.2023
Житель Татарстана и двое его друзей получат срок за покушение на убийство
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на заказное убийство, в котором обвиняются муж потерпевшей и двое его знакомых,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:16
2023-12-05T20:16
происшествия
буинск
ульяновская область
буинский район
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КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на заказное убийство, в котором обвиняются муж потерпевшей и двое его знакомых, сообщает надзорное ведомство. "Первый заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Буинска (Татарстан - ред.), 34-летнего и 41-летнего жителей Ульяновской области", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются в организации покушения на убийство из корыстных побуждений по найму, покушении на убийство по найму, укрывательстве особо тяжкого преступления. По версии следствия, в 2019 году житель Буинска решил организовать убийство супруги с целью завладения совместно нажитым имуществом. Для этого он обратился к 34-летнему знакомому из Ульяновской области, предложив ему совершить преступление за денежное вознаграждение. Тот согласился и с ноября 2019 года по август 2020 года выслеживал жертву в Ульяновской области и Чувашии. Однако совершить убийство не смог из-за опасений быть изобличенным. В декабре 2022 года заказчик предложил приятелю совершить убийство супруги в Буинском районе, сымитировав разбойное нападение. Обвиняемый с 41-летним односельчанином, не осведомленным о преступных намерениях, напал на женщину на трассе в Буинском районе и ударил черенком топора по голове и спине, а затем нанес ей не менее пяти ударов ножом. Потерпевшая выжила благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Уголовное дело направлено в Буинский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html
https://ria.ru/20231011/ubiystvo-1902087597.html
буинск
ульяновская область
буинский район
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происшествия, буинск, ульяновская область, буинский район
Происшествия, Буинск, Ульяновская область, Буинский район
Житель Татарстана и двое его друзей получат срок за покушение на убийство

Житель Татарстана и двое его друзей получат срок за покушение на убийство жены

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал заседаний в суде
Зал заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал заседаний в суде. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на заказное убийство, в котором обвиняются муж потерпевшей и двое его знакомых, сообщает надзорное ведомство.
«
"Первый заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Буинска (Татарстан - ред.), 34-летнего и 41-летнего жителей Ульяновской области", - говорится в сообщении.
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В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются в организации покушения на убийство из корыстных побуждений по найму, покушении на убийство по найму, укрывательстве особо тяжкого преступления.
По версии следствия, в 2019 году житель Буинска решил организовать убийство супруги с целью завладения совместно нажитым имуществом. Для этого он обратился к 34-летнему знакомому из Ульяновской области, предложив ему совершить преступление за денежное вознаграждение. Тот согласился и с ноября 2019 года по август 2020 года выслеживал жертву в Ульяновской области и Чувашии. Однако совершить убийство не смог из-за опасений быть изобличенным.
В декабре 2022 года заказчик предложил приятелю совершить убийство супруги в Буинском районе, сымитировав разбойное нападение. Обвиняемый с 41-летним односельчанином, не осведомленным о преступных намерениях, напал на женщину на трассе в Буинском районе и ударил черенком топора по голове и спине, а затем нанес ей не менее пяти ударов ножом.
Потерпевшая выжила благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Уголовное дело направлено в Буинский городской суд для рассмотрения по существу.
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