https://ria.ru/20231205/pogoda-1913795414.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.12.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:07

2023-12-05T08:07

2023-12-05T08:07

москва

московская область (подмосковье)

урал

михаил леус

погода

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на Урал. В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. В Москве - минус 8 - минус 10, в Подмосковье - минус 8 - минус 13", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20231205/yakutsk-1913795300.html

москва

московская область (подмосковье)

урал

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), урал, михаил леус, погода