https://ria.ru/20231205/pogoda-1913795414.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.12.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:07
2023-12-05T08:07
2023-12-05T08:07
москва
московская область (подмосковье)
урал
михаил леус
погода
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на Урал. В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. В Москве - минус 8 - минус 10, в Подмосковье - минус 8 - минус 13", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20231205/yakutsk-1913795300.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), урал, михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Урал, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются слабый снег и до минус восьми градусов