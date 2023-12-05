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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.12.2023
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08:07 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/pogoda-1913795414.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.12.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:07
2023-12-05T08:07
москва
московская область (подмосковье)
урал
михаил леус
погода
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на Урал. В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. В Москве - минус 8 - минус 10, в Подмосковье - минус 8 - минус 13", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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москва, московская область (подмосковье), урал, михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Урал, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидаются слабый снег и до минус восьми градусов

© Владимир ФедоренкоМосква
Москва
© Владимир Федоренко
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на Урал. В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. В Москве - минус 8 - минус 10, в Подмосковье - минус 8 - минус 13", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)УралМихаил ЛеусПогода
 
 
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