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Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года

Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года - РИА Новости, 05.12.2023

Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года

В Минтрансе Подмосковья рассказали о вводе в эксплуатацию 40 новых электропоездов с начала 2023 года. Они курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:51

2023-12-05T15:51

2023-12-05T15:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.В Минтрансе Подмосковья рассказали о вводе в эксплуатацию 40 новых электропоездов с начала 2023 года. Они курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3, сообщил телеканал "360".В компании ЦППК также напомнили о запуске 14 составов "Иволга 3.0". Специалисты оснастили вагоны эргономичными сидениями. Пассажиры, которые передвигаются стоя, могут пользоваться дополнительными поручнями.Кроме всего прочего, в салонах имеются USB-разъемы и приспособления для инвалидов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)