Рейтинг@Mail.ru
Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:51 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/poezda-1913910116.html
Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года
Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года - РИА Новости, 05.12.2023
Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года
В Минтрансе Подмосковья рассказали о вводе в эксплуатацию 40 новых электропоездов с начала 2023 года. Они курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:51
2023-12-05T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762570762_0:256:3071:1983_1920x0_80_0_0_26437bf44cc60d599e777888f636a57f.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.В Минтрансе Подмосковья рассказали о вводе в эксплуатацию 40 новых электропоездов с начала 2023 года. Они курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3, сообщил телеканал "360".В компании ЦППК также напомнили о запуске 14 составов "Иволга 3.0". Специалисты оснастили вагоны эргономичными сидениями. Пассажиры, которые передвигаются стоя, могут пользоваться дополнительными поручнями.Кроме всего прочего, в салонах имеются USB-разъемы и приспособления для инвалидов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762570762_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_16b879e05fc05065b2b5c1b99fd0771f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года

© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд "Иволга 3.0"
Поезд Иволга 3.0 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.В Минтрансе Подмосковья рассказали о вводе в эксплуатацию 40 новых электропоездов с начала 2023 года. Они курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3, сообщил телеканал "360".
В компании ЦППК также напомнили о запуске 14 составов "Иволга 3.0". Специалисты оснастили вагоны эргономичными сидениями. Пассажиры, которые передвигаются стоя, могут пользоваться дополнительными поручнями.
Кроме всего прочего, в салонах имеются USB-разъемы и приспособления для инвалидов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала