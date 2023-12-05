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Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года
Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года - РИА Новости, 05.12.2023
Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года
В Минтрансе Подмосковья рассказали о вводе в эксплуатацию 40 новых электропоездов с начала 2023 года. Они курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:51
2023-12-05T15:51
2023-12-05T15:51
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.В Минтрансе Подмосковья рассказали о вводе в эксплуатацию 40 новых электропоездов с начала 2023 года. Они курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3, сообщил телеканал "360".В компании ЦППК также напомнили о запуске 14 составов "Иволга 3.0". Специалисты оснастили вагоны эргономичными сидениями. Пассажиры, которые передвигаются стоя, могут пользоваться дополнительными поручнями.Кроме всего прочего, в салонах имеются USB-разъемы и приспособления для инвалидов.
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