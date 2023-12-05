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В Уэльсе задержали подозреваемого в нападении с ножом на беременную женщину - РИА Новости, 05.12.2023
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21:41 05.12.2023
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В Уэльсе задержали подозреваемого в нападении с ножом на беременную женщину
В Уэльсе задержали подозреваемого в нападении с ножом на беременную женщину - РИА Новости, 05.12.2023
В Уэльсе задержали подозреваемого в нападении с ножом на беременную женщину
Полиция Южного Уэльса задержала мужчину по подозрению в попытке убийства после нападения с ножом на беременную женщину. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:41
2023-12-05T21:41
в мире
уэльс
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Полиция Южного Уэльса задержала мужчину по подозрению в попытке убийства после нападения с ножом на беременную женщину. "После сообщений о том, что 29-летняя женщина была ударена ножом… ранее этим утром, полицейские задержали 28-летнего мужчину из Мертира по подозрению в попытке убийства. В настоящий момент он находится под стражей в полиции", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсети X. Ранее телеканал Sky News сообщал, что вооруженная полиция прибыла в валлийскую деревню Аберфан после сообщений о "серьёзном нападении", один человек был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что 29-летняя женщина на позднем сроке беременности подверглась нападению с ножом. Она была доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает.
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в мире, уэльс
В мире, Уэльс
В Уэльсе задержали подозреваемого в нападении с ножом на беременную женщину

В Британии задержали подозреваемого в нападении с ножом на беременную женщину

© AP Photo / Matt DunhamПолиция Британии
Полиция Британии - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Полиция Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Полиция Южного Уэльса задержала мужчину по подозрению в попытке убийства после нападения с ножом на беременную женщину.
«
"После сообщений о том, что 29-летняя женщина была ударена ножом… ранее этим утром, полицейские задержали 28-летнего мужчину из Мертира по подозрению в попытке убийства. В настоящий момент он находится под стражей в полиции", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсети X.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что вооруженная полиция прибыла в валлийскую деревню Аберфан после сообщений о "серьёзном нападении", один человек был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что 29-летняя женщина на позднем сроке беременности подверглась нападению с ножом. Она была доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает.
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