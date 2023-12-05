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Свыше двух тысяч такси проверили в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2023
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Новости Подмосковья
 
19:04 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/podmoskove-1913973346.html
Свыше двух тысяч такси проверили в Подмосковье
Свыше двух тысяч такси проверили в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2023
Свыше двух тысяч такси проверили в Подмосковье
В Московской области проверили 2,4 тысячи автомобилей такси, проверки проходят с 1 октября, сообщает пресс-служба Минтранса региона. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:04
2023-12-05T19:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
такси
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Московской области проверили 2,4 тысячи автомобилей такси, проверки проходят с 1 октября, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров легковым такси в Московской области сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Московской области совместно с правоохранительными органами с 1 октября провели оценку соблюдения обязательных требований, предъявляемых в сфере таксомоторных перевозок. "С 1 октября на территории Московской области были проведены проверки более 2,4 тысячи автомобилей такси. В ходе рейдов в отношении нарушителей было составлено 182 административных материалов, 46 транспортных средств были изъяты и перемещены на штрафстоянки", — сказал зампред правительства - министр транспорта региона Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что в числе нарушений также выявили 45 случаев непрохождения водителями обязательного медицинского осмотра перед выездом на линию и 44 случая, когда на кузове автомобиля-такси отсутствовала цветографическая схема или опознавательный фонарь оранжевого цвета В реестре такси зарегистрировано свыше 100 тысяч автомобилей и более 37 тысяч перевозчиков. Сейчас больше 36 тысяч индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц зарегистрированы на территории Подмосковья. Также порядка 26 водителей работают в статусе самозанятых.
https://ria.ru/20231205/podmoskove-1913963965.html
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), алексей гержик, такси
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Такси

Свыше двух тысяч такси проверили в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка у автомобиля такси
Девушка у автомобиля такси - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Девушка у автомобиля такси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Московской области проверили 2,4 тысячи автомобилей такси, проверки проходят с 1 октября, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров легковым такси в Московской области сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Московской области совместно с правоохранительными органами с 1 октября провели оценку соблюдения обязательных требований, предъявляемых в сфере таксомоторных перевозок.
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"С 1 октября на территории Московской области были проведены проверки более 2,4 тысячи автомобилей такси. В ходе рейдов в отношении нарушителей было составлено 182 административных материалов, 46 транспортных средств были изъяты и перемещены на штрафстоянки", — сказал зампред правительства - министр транспорта региона Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что в числе нарушений также выявили 45 случаев непрохождения водителями обязательного медицинского осмотра перед выездом на линию и 44 случая, когда на кузове автомобиля-такси отсутствовала цветографическая схема или опознавательный фонарь оранжевого цвета
В реестре такси зарегистрировано свыше 100 тысяч автомобилей и более 37 тысяч перевозчиков. Сейчас больше 36 тысяч индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц зарегистрированы на территории Подмосковья. Также порядка 26 водителей работают в статусе самозанятых.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикТакси
 
 
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