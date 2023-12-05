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Число сотрудников на промпредприятиях Подмосковья выросло на 42% - РИА Новости, 05.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:44 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/podmoskove-1913963965.html
Число сотрудников на промпредприятиях Подмосковья выросло на 42%
Число сотрудников на промпредприятиях Подмосковья выросло на 42% - РИА Новости, 05.12.2023
Число сотрудников на промпредприятиях Подмосковья выросло на 42%
Прирост сотрудников на промышленных предприятиях Московской области составил около 42%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:44
2023-12-05T18:44
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прирост сотрудников на промышленных предприятиях Московской области составил около 42%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Как отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, общая численность сотрудников крупных и средних промышленных предприятий региона составляет почти 500 тысяч. "Сегодня на крупных и средних промышленных предприятиях Подмосковья трудоустроено 481,5 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом численность сотрудников увеличилась более чем на 142 тысячи. Наибольший рост зафиксирован в сфере легкой промышленности — 22,1%, а также металлургического производства — 14,1%", — приводятся в сообщении слова Зиновьевой. В пресс-службе уточнили, что высокий рост численности сотрудников также отмечается в таких отраслях как производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 13,1%, производство прочей неметаллической минеральной продукции — 13,1% и в химической промышленности — 10,5%.
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московская область (подмосковье), работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Работа

Число сотрудников на промпредприятиях Подмосковья выросло на 42%

© iStock.com / SBDIGITСварщик во время работы
Сварщик во время работы - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / SBDIGIT
Сварщик во время работы
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прирост сотрудников на промышленных предприятиях Московской области составил около 42%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Как отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, общая численность сотрудников крупных и средних промышленных предприятий региона составляет почти 500 тысяч.
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"Сегодня на крупных и средних промышленных предприятиях Подмосковья трудоустроено 481,5 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом численность сотрудников увеличилась более чем на 142 тысячи. Наибольший рост зафиксирован в сфере легкой промышленности — 22,1%, а также металлургического производства — 14,1%", — приводятся в сообщении слова Зиновьевой.
В пресс-службе уточнили, что высокий рост численности сотрудников также отмечается в таких отраслях как производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 13,1%, производство прочей неметаллической минеральной продукции — 13,1% и в химической промышленности — 10,5%.
 
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