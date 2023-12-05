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Минтранс: за год в Подмосковье открыли движение на восьми участках - РИА Новости, 05.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:22 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/podmoskove-1913872107.html
Минтранс: за год в Подмосковье открыли движение на восьми участках
Минтранс: за год в Подмосковье открыли движение на восьми участках - РИА Новости, 05.12.2023
Минтранс: за год в Подмосковье открыли движение на восьми участках
Движение в Подмосковье в 2023 году открыли на восьми дорожных участках и трассах, среди изменений - открытие подмосковного участка М-12, запуск движения по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:22
2023-12-05T14:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
автомобильные дороги
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Движение в Подмосковье в 2023 году открыли на восьми дорожных участках и трассах, среди изменений - открытие подмосковного участка М-12, запуск движения по новому путепроводу в Люберцах, открытие подъезда к образовательному центру "Мастерская управления "Сенеж" и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Открытие транспортной развязки на Дмитровском шоссе, протяженностью два километра в рамках строительства Северного обхода города Лобни. Открытие подъезда к образовательному центру "Мастерская управления "Сенеж" от автомобильной дороги "М-10 "Россия-Сенеж" в городском округе Солнечногорск. Открытие движения по подъездной дороге к лицею имени В. И. Долгих в городском округе Истра", - перечислили в ведомстве. Также в Подмосковье запустили движение по правоповоротному съезду с Володарского шоссе в сторону Москвы на автодорогу А-105 в рамках реконструкции Каширского шоссе и завершили основные дорожные работы на участке от Новорижского шоссе до МКАД. В рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах открыли движение по путепроводу, а в Мытищах стала доступна автодорога "Осташковское шоссе – деревня Ульянково". А также завершилась работа по строительству подмосковного участка федеральной трассы М-12, протяженностью 77 километров в регионе.
https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913634226.html
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Автомобильные дороги

Минтранс: за год в Подмосковье открыли движение на восьми участках

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток"
Автомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Автомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Движение в Подмосковье в 2023 году открыли на восьми дорожных участках и трассах, среди изменений - открытие подмосковного участка М-12, запуск движения по новому путепроводу в Люберцах, открытие подъезда к образовательному центру "Мастерская управления "Сенеж" и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Открытие транспортной развязки на Дмитровском шоссе, протяженностью два километра в рамках строительства Северного обхода города Лобни. Открытие подъезда к образовательному центру "Мастерская управления "Сенеж" от автомобильной дороги "М-10 "Россия-Сенеж" в городском округе Солнечногорск. Открытие движения по подъездной дороге к лицею имени В. И. Долгих в городском округе Истра", - перечислили в ведомстве.
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Также в Подмосковье запустили движение по правоповоротному съезду с Володарского шоссе в сторону Москвы на автодорогу А-105 в рамках реконструкции Каширского шоссе и завершили основные дорожные работы на участке от Новорижского шоссе до МКАД. В рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах открыли движение по путепроводу, а в Мытищах стала доступна автодорога "Осташковское шоссе – деревня Ульянково". А также завершилась работа по строительству подмосковного участка федеральной трассы М-12, протяженностью 77 километров в регионе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Автомобильные дороги
 
 
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