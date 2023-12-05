https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913977772.html

В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву

В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву - РИА Новости, 05.12.2023

В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что пока не может назвать точную сумму, которая будет выделена на поддержку Украины в 2024 году, однако... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:29

2023-12-05T19:29

2023-12-05T19:29

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дэвид кэмерон

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россия

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что пока не может назвать точную сумму, которая будет выделена на поддержку Украины в 2024 году, однако Великобритания привержена цели продолжать оказывать Киеву не меньшую помощь, чем в 2022 и 2023 годах. Военная помощь Киеву со стороны Лондона в 2022 году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро), ожидается, что в 2023 году она будет не меньше. "У меня нет цифр того, сколько будет предоставлено на 2024 год. Всё, что я могу сказать, - это то, что мы полностью привержены продолжению поддержки Украины на том же уровне или даже больше того, что мы делали", - заявил он, отвечая на вопросы в палате лордов британского парламента. Это стало первым выступлением Кэмерона в парламенте в качестве нового главы британского МИД. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913850756.html

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913970814.html

украина

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великобритания

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в мире, украина, дэвид кэмерон, нато, россия, великобритания, сергей лавров