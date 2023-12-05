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В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву - РИА Новости, 05.12.2023
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19:29 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913977772.html
В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву
В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву - РИА Новости, 05.12.2023
В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что пока не может назвать точную сумму, которая будет выделена на поддержку Украины в 2024 году, однако... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:29
2023-12-05T19:29
в мире
украина
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что пока не может назвать точную сумму, которая будет выделена на поддержку Украины в 2024 году, однако Великобритания привержена цели продолжать оказывать Киеву не меньшую помощь, чем в 2022 и 2023 годах. Военная помощь Киеву со стороны Лондона в 2022 году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро), ожидается, что в 2023 году она будет не меньше. "У меня нет цифр того, сколько будет предоставлено на 2024 год. Всё, что я могу сказать, - это то, что мы полностью привержены продолжению поддержки Украины на том же уровне или даже больше того, что мы делали", - заявил он, отвечая на вопросы в палате лордов британского парламента. Это стало первым выступлением Кэмерона в парламенте в качестве нового главы британского МИД. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913850756.html
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в мире, украина, дэвид кэмерон, нато, россия, великобритания, сергей лавров
В мире, Украина, Дэвид Кэмерон, НАТО, Россия, Великобритания, Сергей Лавров
В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву

Глава МИД Британии: Киеву будет оказана поддержка не меньше, чем в прошлые годы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что пока не может назвать точную сумму, которая будет выделена на поддержку Украины в 2024 году, однако Великобритания привержена цели продолжать оказывать Киеву не меньшую помощь, чем в 2022 и 2023 годах.
Военная помощь Киеву со стороны Лондона в 2022 году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро), ожидается, что в 2023 году она будет не меньше.
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"У меня нет цифр того, сколько будет предоставлено на 2024 год. Всё, что я могу сказать, - это то, что мы полностью привержены продолжению поддержки Украины на том же уровне или даже больше того, что мы делали", - заявил он, отвечая на вопросы в палате лордов британского парламента.
Это стало первым выступлением Кэмерона в парламенте в качестве нового главы британского МИД.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаДэвид КэмеронНАТОРоссияВеликобританияСергей Лавров
 
 
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