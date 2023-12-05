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Руденя: новая мера поддержки участников СВО введена в Тверской области - РИА Новости, 05.12.2023
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Тверская область
 
18:54 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913969218.html
Руденя: новая мера поддержки участников СВО введена в Тверской области
Руденя: новая мера поддержки участников СВО введена в Тверской области - РИА Новости, 05.12.2023
Руденя: новая мера поддержки участников СВО введена в Тверской области
Тверская область будет во внеочередном порядке выдавать жилищные сертификаты молодым семьям участников СВО, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:54
2023-12-05T18:54
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. Тверская область будет во внеочередном порядке выдавать жилищные сертификаты молодым семьям участников СВО, сообщила пресс-служба регионального правительства. Решение об этом принято во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. "Решили во внеочередном порядке выделять жилищные сертификаты молодым семьям, где есть участники специальной военной операции. Но без ущерба для тех, кто уже стоял в общей очереди на его получение", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. Теперь молодые семьи Верхневолжья, в которых один из супругов или оба принимают (принимали) участие в специальной военной операции, имеют внеочередное право на включение в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Дальнейшая очередность осталась неизменной: первая очередь - молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи с тремя и более детьми. Во вторую очередь областная поддержка по данной программе предоставляется молодым семьям с двумя детьми, в третью – с одним ребенком или без детей, говорится в сообщении. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома. В 2023 году на реализацию программы предусмотрено 119,8 миллиона рублей. Жилищные сертификаты выданы 161 молодой семье из 29 муниципалитетов Верхневолжья, из них 157 семей уже улучшили свои жилищные условия.
https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html
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игорь руденя, жилье
Тверская область, Игорь Руденя, Жилье

Руденя: новая мера поддержки участников СВО введена в Тверской области

© Фото : Правительство Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. Тверская область будет во внеочередном порядке выдавать жилищные сертификаты молодым семьям участников СВО, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
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Руденя: в Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку
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"Решили во внеочередном порядке выделять жилищные сертификаты молодым семьям, где есть участники специальной военной операции. Но без ущерба для тех, кто уже стоял в общей очереди на его получение", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба.
Теперь молодые семьи Верхневолжья, в которых один из супругов или оба принимают (принимали) участие в специальной военной операции, имеют внеочередное право на включение в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Дальнейшая очередность осталась неизменной: первая очередь - молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи с тремя и более детьми. Во вторую очередь областная поддержка по данной программе предоставляется молодым семьям с двумя детьми, в третью – с одним ребенком или без детей, говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала Россия24.Тверь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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1 декабря, 18:02
Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.
В 2023 году на реализацию программы предусмотрено 119,8 миллиона рублей. Жилищные сертификаты выданы 161 молодой семье из 29 муниципалитетов Верхневолжья, из них 157 семей уже улучшили свои жилищные условия.
 
Тверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
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