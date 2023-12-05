https://ria.ru/20231205/peskov-1913847012.html

Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке

Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке - РИА Новости, 05.12.2023

Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что иногда эффект имеет отложенный характер, но... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:21

2023-12-05T12:21

2023-12-05T12:21

экономика

россия

дмитрий песков

опек

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что иногда эффект имеет отложенный характер, но координация будет продолжаться. "Дело в том, что есть определенные инерционные процессы на рынке, рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация будет продолжаться", - ответил Песков журналистам на тезис о том, что и по результатам последнего заседания ОПЕК+ рынок нефти продолжил снижение и там не отмечается стабилизации.

https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков, опек