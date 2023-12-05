https://ria.ru/20231205/peskov-1913847012.html
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке - РИА Новости, 05.12.2023
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что иногда эффект имеет отложенный характер, но... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:21
2023-12-05T12:21
2023-12-05T12:21
экономика
россия
дмитрий песков
опек
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что иногда эффект имеет отложенный характер, но координация будет продолжаться. "Дело в том, что есть определенные инерционные процессы на рынке, рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация будет продолжаться", - ответил Песков журналистам на тезис о том, что и по результатам последнего заседания ОПЕК+ рынок нефти продолжил снижение и там не отмечается стабилизации.
https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий песков, опек
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, ОПЕК
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке
Песков: иногда эффект от решения ОПЕК+ имеет отложенный характер из-за инерции
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что иногда эффект имеет отложенный характер, но координация будет продолжаться.
"Дело в том, что есть определенные инерционные процессы на рынке, рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация будет продолжаться", - ответил Песков журналистам на тезис о том, что и по результатам последнего заседания ОПЕК+ рынок нефти продолжил снижение и там не отмечается стабилизации.
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть