Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/peskov-1913847012.html
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке - РИА Новости, 05.12.2023
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что иногда эффект имеет отложенный характер, но... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:21
2023-12-05T12:21
экономика
россия
дмитрий песков
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что иногда эффект имеет отложенный характер, но координация будет продолжаться. "Дело в том, что есть определенные инерционные процессы на рынке, рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация будет продолжаться", - ответил Песков журналистам на тезис о том, что и по результатам последнего заседания ОПЕК+ рынок нефти продолжил снижение и там не отмечается стабилизации.
https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, опек
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, ОПЕК
Песков рассказал о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке

Песков: иногда эффект от решения ОПЕК+ имеет отложенный характер из-за инерции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что иногда эффект имеет отложенный характер, но координация будет продолжаться.
"Дело в том, что есть определенные инерционные процессы на рынке, рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация будет продолжаться", - ответил Песков журналистам на тезис о том, что и по результатам последнего заседания ОПЕК+ рынок нефти продолжил снижение и там не отмечается стабилизации.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть
1 декабря, 12:34
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала