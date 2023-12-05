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Пресс-секретарь Орбана подтвердил, что переговоры с Макроном состоятся - РИА Новости, 05.12.2023
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16:58 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/peregovory-1913932863.html
Пресс-секретарь Орбана подтвердил, что переговоры с Макроном состоятся
Пресс-секретарь Орбана подтвердил, что переговоры с Макроном состоятся - РИА Новости, 05.12.2023
Пресс-секретарь Орбана подтвердил, что переговоры с Макроном состоятся
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет в четверг в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь венгерского... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:58
2023-12-05T16:58
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БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет в четверг в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. Ранее издание Politico сообщило, что Макрон пригласил Орбана в Париж в конце этой недели, предположительно, чтобы достичь компромисса по вопросу позиции Будапешта относительно начала переговоров для вступления Украины в ЕС. "Да, информация правдива, переговоры планируются на четверг", - приводит слова Хаваши портал ATV. На вопрос о деталях и теме переговоров пресс-секретарь ответил, что "целесообразно обратиться к офису французского президента". Агентство Блумберг накануне передавало, что премьер-министр Венгрии просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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в мире, украина, венгрия, париж, эммануэль макрон, виктор орбан, евросоюз, politico
В мире, Украина, Венгрия, Париж, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico
Пресс-секретарь Орбана подтвердил, что переговоры с Макроном состоятся

Пресс-секретарь Орбана подтвердил, что переговоры с Макроном состоятся в четверг

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет в четверг в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
Ранее издание Politico сообщило, что Макрон пригласил Орбана в Париж в конце этой недели, предположительно, чтобы достичь компромисса по вопросу позиции Будапешта относительно начала переговоров для вступления Украины в ЕС.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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"Да, информация правдива, переговоры планируются на четверг", - приводит слова Хаваши портал ATV.
На вопрос о деталях и теме переговоров пресс-секретарь ответил, что "целесообразно обратиться к офису французского президента".
Агентство Блумберг накануне передавало, что премьер-министр Венгрии просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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