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Ушаков рассказал о предстоящих переговорах Путина в ОАЭ и Саудовской Аравии

Ушаков рассказал о предстоящих переговорах Путина в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.12.2023

Ушаков рассказал о предстоящих переговорах Путина в ОАЭ и Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана подключение этих стран к БРИКС, сообщил помощник президента РФ по международным РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:36

2023-12-05T15:36

2023-12-05T15:43

в мире

саудовская аравия

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана подключение этих стран к БРИКС, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Путин в среду посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана. Ушаков подчеркнул, что это "весьма актуальные и крайне важные контакты", которые важны не только с точки зрения дальнейшего развития и укрепления дружественных связей с этими странами, но и в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке. "И третье: и Эмираты, и Саудовская Аравия, и Иран получили приглашение стать членами БРИКС с 2024 года. А в 2024 году в этом объединении председательствует, как известно, Россия. И предстоит вполне логично обсудить вопрос о том, как российскому председательству обеспечить плавное подключение этих трех стран ко всем сферам деятельности БРИКС", - сказал Ушаков журналистам. Он подчеркнул, что роль БРИКС в мировых делах, несомненно, возрастает, и это всем очевидно.

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, брикс, владимир путин