https://ria.ru/20231205/patogen-1913999782.html

В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена

В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена - РИА Новости, 05.12.2023

В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена

Медицинские власти США не считают рост респираторной заболеваемости в Китае проявлением нового патогена, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:45

2023-12-05T22:45

2023-12-05T22:45

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сша

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маргарет харрис

аденовирусная инфекция

здоровье - общество

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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Медицинские власти США не считают рост респираторной заболеваемости в Китае проявлением нового патогена, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы продолжим пристально отслеживать ситуацию и сообщим, если она будет меняться значимым образом... На данный момент (медицинский регулятор) CDC публично говорит, что не располагает никакими свидетельствами того, что это новый патоген", - сказал он на брифинге для СМИ. Ранее ряд стран, в частности Китай, Германия, Франция и Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис ранее заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны, на данный момент это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал.

https://ria.ru/20231204/pnevmoniya-1913645470.html

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в мире, китай, сша, германия, маргарет харрис, аденовирусная инфекция, здоровье - общество