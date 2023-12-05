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В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена - РИА Новости, 05.12.2023
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22:45 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/patogen-1913999782.html
В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена
В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена - РИА Новости, 05.12.2023
В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена
Медицинские власти США не считают рост респираторной заболеваемости в Китае проявлением нового патогена, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:45
2023-12-05T22:45
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Медицинские власти США не считают рост респираторной заболеваемости в Китае проявлением нового патогена, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы продолжим пристально отслеживать ситуацию и сообщим, если она будет меняться значимым образом... На данный момент (медицинский регулятор) CDC публично говорит, что не располагает никакими свидетельствами того, что это новый патоген", - сказал он на брифинге для СМИ. Ранее ряд стран, в частности Китай, Германия, Франция и Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис ранее заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны, на данный момент это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал.
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в мире, китай, сша, германия, маргарет харрис, аденовирусная инфекция, здоровье - общество
В мире, Китай, США, Германия, Маргарет Харрис, аденовирусная инфекция, Здоровье - Общество
В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена

Госдеп: США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена

© AP Photo / Andy WongЛюди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Andy Wong
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Медицинские власти США не считают рост респираторной заболеваемости в Китае проявлением нового патогена, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Мы продолжим пристально отслеживать ситуацию и сообщим, если она будет меняться значимым образом... На данный момент (медицинский регулятор) CDC публично говорит, что не располагает никакими свидетельствами того, что это новый патоген", - сказал он на брифинге для СМИ.
Ранее ряд стран, в частности Китай, Германия, Франция и Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис ранее заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны, на данный момент это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал.
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