https://ria.ru/20231205/pamyatniki-1913842273.html

В Польше снесли 468 памятников советским воинам

В Польше снесли 468 памятников советским воинам - РИА Новости, 05.12.2023

В Польше снесли 468 памятников советским воинам

В Польше снесено 468 памятников советским воинам из 561, в Чехии 28 из 665, еще с 22 сняли красные звезды и другую символику, сообщил во вторник врио директора... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:07

2023-12-05T12:07

2023-12-05T12:07

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польша

чехия

европа

андрей таранов

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Польше снесено 468 памятников советским воинам из 561, в Чехии 28 из 665, еще с 22 сняли красные звезды и другую символику, сообщил во вторник врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. Круглый стол на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Участники круглого стола обсудили варварское отношение к памятникам советским солдатам, возведенного в ранг государственной политики некоторых европейских стран, и меры противодействия. На сегодняшний день в Европе демонтировано более 3 тысяч памятников советским воинам-освободителям, следует из материалов к круглому столу. "В Польше на момент создания наших представительств было выявлено 561 такой памятник вне мест воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря 2023 года, официально ликвидировано 468, полностью уничтожены, осталось всего 93 памятника... На территории Чешской Республики из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений ликвидировано 28 полностью, 22 изменены, то есть снята символика, звезды красные, надписи", - сообщил Таранов. По его словам, в соответствии с законами о "декоммунизации" уничтожение таких памятников в европейских странах продолжится.

https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html

польша

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, чехия, европа, андрей таранов