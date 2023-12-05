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В Польше снесли 468 памятников советским воинам - РИА Новости, 05.12.2023
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12:07 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/pamyatniki-1913842273.html
В Польше снесли 468 памятников советским воинам
В Польше снесли 468 памятников советским воинам - РИА Новости, 05.12.2023
В Польше снесли 468 памятников советским воинам
В Польше снесено 468 памятников советским воинам из 561, в Чехии 28 из 665, еще с 22 сняли красные звезды и другую символику, сообщил во вторник врио директора... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:07
2023-12-05T12:07
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Польше снесено 468 памятников советским воинам из 561, в Чехии 28 из 665, еще с 22 сняли красные звезды и другую символику, сообщил во вторник врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. Круглый стол на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Участники круглого стола обсудили варварское отношение к памятникам советским солдатам, возведенного в ранг государственной политики некоторых европейских стран, и меры противодействия. На сегодняшний день в Европе демонтировано более 3 тысяч памятников советским воинам-освободителям, следует из материалов к круглому столу. "В Польше на момент создания наших представительств было выявлено 561 такой памятник вне мест воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря 2023 года, официально ликвидировано 468, полностью уничтожены, осталось всего 93 памятника... На территории Чешской Республики из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений ликвидировано 28 полностью, 22 изменены, то есть снята символика, звезды красные, надписи", - сообщил Таранов. По его словам, в соответствии с законами о "декоммунизации" уничтожение таких памятников в европейских странах продолжится.
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в мире, польша, чехия, европа, андрей таранов
В мире, Польша, Чехия, Европа, Андрей Таранов
В Польше снесли 468 памятников советским воинам

Минобороны: в Польше снесли 468 памятников советским воинам, в Чехии — 28

© Фото : Institute of National RemembranceСнос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Institute of National Remembrance
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Польше снесено 468 памятников советским воинам из 561, в Чехии 28 из 665, еще с 22 сняли красные звезды и другую символику, сообщил во вторник врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
Круглый стол на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Участники круглого стола обсудили варварское отношение к памятникам советским солдатам, возведенного в ранг государственной политики некоторых европейских стран, и меры противодействия. На сегодняшний день в Европе демонтировано более 3 тысяч памятников советским воинам-освободителям, следует из материалов к круглому столу.
"В Польше на момент создания наших представительств было выявлено 561 такой памятник вне мест воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря 2023 года, официально ликвидировано 468, полностью уничтожены, осталось всего 93 памятника... На территории Чешской Республики из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений ликвидировано 28 полностью, 22 изменены, то есть снята символика, звезды красные, надписи", - сообщил Таранов.
По его словам, в соответствии с законами о "декоммунизации" уничтожение таких памятников в европейских странах продолжится.
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука
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