https://ria.ru/20231205/padenie-1914000639.html
"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор
"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор - РИА Новости, 05.12.2023
"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор
Президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:01
2023-12-05T23:01
2023-12-05T23:01
в мире
украина
киев
франция
владимир зеленский
флориан филиппо
виталий кличко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_0:101:3026:1803_1920x0_80_0_0_142b9f8d9e4de609be7cc296cb8856b3.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Падение Зеленского происходит стремительно <…> Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им", — отметил он.В качестве примера Филиппо привел интервью Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором мэр Киева обвинил украинского лидера в авторитаризме."Давайте быстрее прекратим отправлять деньги этому умирающему режиму" — резюмировал Филиппо.Ранее Виталий Кличко заявил, что под руководством Владимира Зеленского Украина движется к авторитаризму. В качестве примера он привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил глава города.
https://ria.ru/20231205/proval-1913989320.html
https://ria.ru/20231205/konflikt-1913937601.html
украина
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_198:0:2887:2017_1920x0_80_0_0_fbe6bb43b4d0b07f4352426042a30f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, виталий кличко, нато
В мире, Украина, Киев, Франция, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Виталий Кличко, НАТО
"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор
Политик Филиппо: союзники Зеленского бросают его один за другим