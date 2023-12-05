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"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор - РИА Новости, 05.12.2023
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23:01 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/padenie-1914000639.html
"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор
"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор - РИА Новости, 05.12.2023
"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор
Президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:01
2023-12-05T23:01
в мире
украина
киев
франция
владимир зеленский
флориан филиппо
виталий кличко
нато
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Падение Зеленского происходит стремительно &lt;…&gt; Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им", — отметил он.В качестве примера Филиппо привел интервью Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором мэр Киева обвинил украинского лидера в авторитаризме."Давайте быстрее прекратим отправлять деньги этому умирающему режиму" — резюмировал Филиппо.Ранее Виталий Кличко заявил, что под руководством Владимира Зеленского Украина движется к авторитаризму. В качестве примера он привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил глава города.
https://ria.ru/20231205/proval-1913989320.html
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в мире, украина, киев, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, виталий кличко, нато
В мире, Украина, Киев, Франция, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Виталий Кличко, НАТО
"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор

Политик Филиппо: союзники Зеленского бросают его один за другим

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
"Падение Зеленского происходит стремительно <…> Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им", — отметил он.
В качестве примера Филиппо привел интервью Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором мэр Киева обвинил украинского лидера в авторитаризме.
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"Давайте быстрее прекратим отправлять деньги этому умирающему режиму" — резюмировал Филиппо.
Ранее Виталий Кличко заявил, что под руководством Владимира Зеленского Украина движется к авторитаризму. В качестве примера он привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил глава города.
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В миреУкраинаКиевФранцияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВиталий КличкоНАТО
 
 
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