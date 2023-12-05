https://ria.ru/20231205/padenie-1914000639.html

"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор

"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор - РИА Новости, 05.12.2023

"Это падение": во Франции вынесли Зеленскому мрачный приговор

Президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T23:01

2023-12-05T23:01

2023-12-05T23:01

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флориан филиппо

виталий кличко

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Падение Зеленского происходит стремительно <…> Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им", — отметил он.В качестве примера Филиппо привел интервью Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором мэр Киева обвинил украинского лидера в авторитаризме."Давайте быстрее прекратим отправлять деньги этому умирающему режиму" — резюмировал Филиппо.Ранее Виталий Кличко заявил, что под руководством Владимира Зеленского Украина движется к авторитаризму. В качестве примера он привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил глава города.

https://ria.ru/20231205/proval-1913989320.html

https://ria.ru/20231205/konflikt-1913937601.html

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киев

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в мире, украина, киев, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, виталий кличко, нато