https://ria.ru/20231205/otoplenie-1913879887.html

В Москве скорректировали систему работы отопления из-за похолодания

В Москве скорректировали систему работы отопления из-за похолодания - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве скорректировали систему работы отопления из-за похолодания

Специалисты городского хозяйства скорректировали систему работы отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:29

2023-12-05T14:29

2023-12-05T14:29

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москва

общество

жкх

петр бирюков

моэк

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства скорректировали систему работы отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18 - 20 градусов. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, жкх, петр бирюков, моэк