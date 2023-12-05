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В Москве скорректировали систему работы отопления из-за похолодания - РИА Новости, 05.12.2023
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14:29 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/otoplenie-1913879887.html
В Москве скорректировали систему работы отопления из-за похолодания
В Москве скорректировали систему работы отопления из-за похолодания - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве скорректировали систему работы отопления из-за похолодания
Специалисты городского хозяйства скорректировали систему работы отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:29
2023-12-05T14:29
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства скорректировали систему работы отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18 - 20 градусов. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
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москва, общество, жкх, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, ЖКХ, Петр Бирюков, МОЭК
В Москве скорректировали систему работы отопления из-за похолодания

Специалисты скорректировали систему работы отопления из-за похолодания в Москве

© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления
Система отопления - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Fotolia / Özgür Güvenç
Система отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства скорректировали систему работы отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18 - 20 градусов. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха.
«
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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