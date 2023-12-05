https://ria.ru/20231205/orenburzhe-1913964181.html

Оренбуржье поучаствует в акселераторе "Открытая промышленность 3.0"

Оренбуржье поучаствует в акселераторе "Открытая промышленность 3.0" - РИА Новости, 05.12.2023

Оренбуржье поучаствует в акселераторе "Открытая промышленность 3.0"

Команда Оренбургской области по развитию промышленного туризма примет участие в федеральном акселераторе "Открытая промышленность 3.0", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:43

2023-12-05T18:43

2023-12-05T18:43

оренбургская область

оренбургский государственный университет

уральская сталь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913964289_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca0f1df368828ccb71ab10d7479cbf8b.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Команда Оренбургской области по развитию промышленного туризма примет участие в федеральном акселераторе "Открытая промышленность 3.0", сообщает пресс-служба правительства региона. В этот раз в проект вошли предприятия: "Оренбургский гелиевый завод", "Ойлгазтэт", "ТПК Орск", "Пластик", "Завод бурового оборудования", "Орский вагоноремонтный завод", "Технопром". В составе региональной команды также представители Центра развития туризма, Оренбургского государственного университета и туроператорского сообщества. Участники получат дополнительное образование и станут специалистами развития промышленного туризма в регионе. Благодаря обучению они смогут создать новые туристические маршруты, соответствующие современным тенденциям и правилам. Всего на акселератор "Открытая промышленность 3.0" отобрано 1250 участников из 67 регионов. Итоги программы будут подведены в апреле 2024 года. В 2022 году Оренбургская область направляла команду на акселератор "Открытая промышленность 2.0". Тогда в проекте было девять предприятий металлургической, машиностроительной, нефтедобывающей, строительной, энергетической, пищевой отраслей и народных художественных промыслов. В результате на туристической карте региона появились необычные маршруты. По ним в текущем году проведено 566 экскурсий, в которых приняли участие более 11 тысяч человек. Наиболее востребованы туры "Стальные рубежи" ("Уральская Сталь"), "Путь создания оренбургского пухового платка" ("Оренбургские пуховницы"), "Мир мороженого – попробуй счастье на вкус!" ("Оренбургхладокомбинат").

https://ria.ru/20231203/orenburzhe-1913438103.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургский государственный университет, уральская сталь