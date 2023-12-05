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Оренбуржье поучаствует в акселераторе "Открытая промышленность 3.0" - РИА Новости, 05.12.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
18:43 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/orenburzhe-1913964181.html
Оренбуржье поучаствует в акселераторе "Открытая промышленность 3.0"
Оренбуржье поучаствует в акселераторе "Открытая промышленность 3.0" - РИА Новости, 05.12.2023
Оренбуржье поучаствует в акселераторе "Открытая промышленность 3.0"
Команда Оренбургской области по развитию промышленного туризма примет участие в федеральном акселераторе "Открытая промышленность 3.0", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:43
2023-12-05T18:43
оренбургская область
оренбургский государственный университет
уральская сталь
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Команда Оренбургской области по развитию промышленного туризма примет участие в федеральном акселераторе "Открытая промышленность 3.0", сообщает пресс-служба правительства региона. В этот раз в проект вошли предприятия: "Оренбургский гелиевый завод", "Ойлгазтэт", "ТПК Орск", "Пластик", "Завод бурового оборудования", "Орский вагоноремонтный завод", "Технопром". В составе региональной команды также представители Центра развития туризма, Оренбургского государственного университета и туроператорского сообщества. Участники получат дополнительное образование и станут специалистами развития промышленного туризма в регионе. Благодаря обучению они смогут создать новые туристические маршруты, соответствующие современным тенденциям и правилам. Всего на акселератор "Открытая промышленность 3.0" отобрано 1250 участников из 67 регионов. Итоги программы будут подведены в апреле 2024 года. В 2022 году Оренбургская область направляла команду на акселератор "Открытая промышленность 2.0". Тогда в проекте было девять предприятий металлургической, машиностроительной, нефтедобывающей, строительной, энергетической, пищевой отраслей и народных художественных промыслов. В результате на туристической карте региона появились необычные маршруты. По ним в текущем году проведено 566 экскурсий, в которых приняли участие более 11 тысяч человек. Наиболее востребованы туры "Стальные рубежи" ("Уральская Сталь"), "Путь создания оренбургского пухового платка" ("Оренбургские пуховницы"), "Мир мороженого – попробуй счастье на вкус!" ("Оренбургхладокомбинат").
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оренбургский государственный университет, уральская сталь
Оренбургская область, Оренбургский государственный университет, Уральская Сталь

Оренбуржье поучаствует в акселераторе "Открытая промышленность 3.0"

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области (cropped) / Команда Оренбургской области по развитию промышленного туризма примет участие в федеральном акселераторе "Открытая промышленность 3.0"
Команда Оренбургской области по развитию промышленного туризма примет участие в федеральном акселераторе Открытая промышленность 3.0 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области (cropped) /
Команда Оренбургской области по развитию промышленного туризма примет участие в федеральном акселераторе "Открытая промышленность 3.0"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Команда Оренбургской области по развитию промышленного туризма примет участие в федеральном акселераторе "Открытая промышленность 3.0", сообщает пресс-служба правительства региона.
В этот раз в проект вошли предприятия: "Оренбургский гелиевый завод", "Ойлгазтэт", "ТПК Орск", "Пластик", "Завод бурового оборудования", "Орский вагоноремонтный завод", "Технопром". В составе региональной команды также представители Центра развития туризма, Оренбургского государственного университета и туроператорского сообщества.
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Участники получат дополнительное образование и станут специалистами развития промышленного туризма в регионе. Благодаря обучению они смогут создать новые туристические маршруты, соответствующие современным тенденциям и правилам.
Всего на акселератор "Открытая промышленность 3.0" отобрано 1250 участников из 67 регионов. Итоги программы будут подведены в апреле 2024 года.
В 2022 году Оренбургская область направляла команду на акселератор "Открытая промышленность 2.0". Тогда в проекте было девять предприятий металлургической, машиностроительной, нефтедобывающей, строительной, энергетической, пищевой отраслей и народных художественных промыслов. В результате на туристической карте региона появились необычные маршруты.
По ним в текущем году проведено 566 экскурсий, в которых приняли участие более 11 тысяч человек. Наиболее востребованы туры "Стальные рубежи" ("Уральская Сталь"), "Путь создания оренбургского пухового платка" ("Оренбургские пуховницы"), "Мир мороженого – попробуй счастье на вкус!" ("Оренбургхладокомбинат").
 
Оренбургская областьОренбургский государственный университетУральская Сталь
 
 
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