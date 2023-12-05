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ВСУ обстреливали школу и детсад в Донецке ракетами из РСЗО "Град"
ВСУ обстреливали школу и детсад в Донецке ракетами из РСЗО "Град" - РИА Новости, 05.12.2023
ВСУ обстреливали школу и детсад в Донецке ракетами из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли утром во вторник Кировский район Донецка ракетами из РСЗО "Град", в результате чего получили повреждения ясли-сад, школа и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:29
2023-12-05T18:29
2023-12-05T18:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром во вторник Кировский район Донецка ракетами из РСЗО "Град", в результате чего получили повреждения ясли-сад, школа и техникум, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка в 05.45 05.12.2023. Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Кировского района, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО БМ-21 "Град" со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Кураховка", - говорится в сообщении представительства.Согласно данным представительства, по состоянию на 17.00 сведений о пострадавших не поступало. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что здания школы, детского сада, Донецкого техникума профессиональных технологий, мастерской и общежития получили повреждения в результате утреннего обстрела Кировского района города со стороны украинских войск. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
ВСУ обстреливали школу и детсад в Донецке ракетами из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ обстреливали школу и детсад в Донецке из РСЗО "Град"