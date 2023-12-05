https://ria.ru/20231205/obstrel-1913797930.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 05.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 31 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:54

2023-12-05T08:54

2023-12-05T08:54

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 декабря - РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 31 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за пять минут с 00.15 было выпущено шесть кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Отмечается, что обстрел возобновился в 5.45 и за последующие 130 минут украинские военные выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка, два таких же снаряда по Макеевке и три снаряда по Ясиноватскому району республики. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231205/obstrel-1913776008.html

https://ria.ru/20231204/obstrel-1913768945.html

донецк

горловка

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, макеевка, стирол, нато, происшествия