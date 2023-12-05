https://ria.ru/20231205/obstrel-1913776008.html
Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.12.2023
Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 69 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 230 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T01:15
2023-12-05T01:15
2023-12-05T01:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
горловка
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 69 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 230 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 69 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - 41 обстрел из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 230 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Уточняется, что под огнем противника оказались Горловка, Ясиноватский район и Донецк. Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 59 обстрелов.
https://ria.ru/20231205/kherson-1913773835.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Горловка
Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 69 раз обстреляли ДНР, выпустив 230 боеприпасов