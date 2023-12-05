https://ria.ru/20231205/obstrel-1913776008.html

Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.12.2023

Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 69 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 230 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T01:15

2023-12-05T01:15

2023-12-05T01:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

горловка

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 69 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 230 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 69 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - 41 обстрел из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 230 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Уточняется, что под огнем противника оказались Горловка, Ясиноватский район и Донецк. Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 59 обстрелов.

https://ria.ru/20231205/kherson-1913773835.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка