https://ria.ru/20231205/obstrel-1913774425.html

ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов

ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов - РИА Новости, 05.12.2023

ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов

Украинские войска за час выпустили 30 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, по Донецку и Горловке, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T00:37

2023-12-05T00:37

2023-12-05T00:37

специальная военная операция на украине

горловка

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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 30 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. После этого в течение часа поступали сообщения об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка и обстрелах Никитовского района Горловки. Всего украинские войска выпустили 30 снарядов калибра 155 миллиметров, из них 21 – кассетный. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231205/kherson-1913773835.html

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горловка, украина, донецк, сцкк, нато, в мире