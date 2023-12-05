https://ria.ru/20231205/oboronzakaz-1913809876.html
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года - РИА Новости, 05.12.2023
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года
Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил Минобороны все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года, сообщило... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:23
2023-12-05T10:23
2023-12-05T10:55
безопасность
россия
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
"панцирь-с"
ростех
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил Минобороны все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года, сообщило предприятие."Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех". — Прим. ред.) досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика", — говорится в релизе."Панцирь" получил доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотникам, "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения ЗРПК "показали правильность ранее принятых конструкторских решений", подчеркнули на предприятии.ЗРПК "Панцирь" активно применяют в зоне проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, "панцирь-с", ростех
Безопасность, Россия, Высокоточные комплексы, Конструкторское бюро приборостроения, "Панцирь-С", Ростех
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили "Панцири" по оборонзаказу 2023 года
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил Минобороны все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года, сообщило предприятие.
«
"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех". — Прим. ред.) досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика", — говорится в релизе.
"Панцирь" получил доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотникам, "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения ЗРПК "показали правильность ранее принятых конструкторских решений", подчеркнули на предприятии.
Комплекс "Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Он оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.
ЗРПК "Панцирь" активно применяют в зоне проведения специальной военной операции.
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"