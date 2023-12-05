https://ria.ru/20231205/oboronzakaz-1913809876.html

Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года

Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года - РИА Новости, 05.12.2023

Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года

Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил Минобороны все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года, сообщило... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:23

2023-12-05T10:23

2023-12-05T10:55

безопасность

россия

высокоточные комплексы

конструкторское бюро приборостроения

"панцирь-с"

ростех

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил Минобороны все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года, сообщило предприятие."Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех". — Прим. ред.) досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика", — говорится в релизе."Панцирь" получил доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотникам, "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения ЗРПК "показали правильность ранее принятых конструкторских решений", подчеркнули на предприятии.ЗРПК "Панцирь" активно применяют в зоне проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, "панцирь-с", ростех