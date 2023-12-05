Рейтинг@Mail.ru
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 05.12.2023 (обновлено: 10:55 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/oboronzakaz-1913809876.html
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года - РИА Новости, 05.12.2023
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года
Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил Минобороны все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года, сообщило... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:23
2023-12-05T10:55
безопасность
россия
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
"панцирь-с"
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911502952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5271b2eb298724fc18196dacf6dba35d.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил Минобороны все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года, сообщило предприятие.&quot;Конструкторское бюро приборостроения &quot;Высокоточных комплексов&quot; (входит в &quot;Ростех&quot;. — Прим. ред.) досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК &quot;Панцирь-С&quot;. Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать &quot;Панцири&quot; сверх графика&quot;, — говорится в релизе."Панцирь" получил доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотникам, "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения ЗРПК "показали правильность ранее принятых конструкторских решений", подчеркнули на предприятии.ЗРПК "Панцирь" активно применяют в зоне проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911502952_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e1e421e91ab0fb84a1338c113ae35c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, "панцирь-с", ростех
Безопасность, Россия, Высокоточные комплексы, Конструкторское бюро приборостроения, "Панцирь-С", Ростех
Минобороны досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу этого года

"Высокоточные комплексы" досрочно поставили "Панцири" по оборонзаказу 2023 года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил Минобороны все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по гособоронзаказу этого года, сообщило предприятие.
«

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех". — Прим. ред.) досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика", — говорится в релизе.

"Панцирь" получил доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотникам, "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения ЗРПК "показали правильность ранее принятых конструкторских решений", подчеркнули на предприятии.

Комплекс "Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Он оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.

ЗРПК "Панцирь" активно применяют в зоне проведения специальной военной операции.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"
19 августа, 08:41
 
БезопасностьРоссияВысокоточные комплексыКонструкторское бюро приборостроения"Панцирь-С"Ростех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала