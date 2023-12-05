https://ria.ru/20231205/oborona-1913987613.html

Шмыгаль рассказал, сколько Украина потратила на оборону в 2023 году

Шмыгаль рассказал, сколько Украина потратила на оборону в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023

Шмыгаль рассказал, сколько Украина потратила на оборону в 2023 году

Украина в текущем году потратила на оборону и "критически важные расходы" порядка 93 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:46

2023-12-05T20:46

2023-12-05T20:46

в мире

украина

денис шмыгаль

всемирный банк

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Украина в текущем году потратила на оборону и "критически важные расходы" порядка 93 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабмина. Ранее министерство финансов Украины сообщило, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 миллиарда долларов, составив почти 60% расходной части госбюджета. "В этом году мы потратили 3,4 триллиона гривен (порядка 93 миллиардов долларов). Прежде всего на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов. Бюджетный дефицит более 1 триллиона гривен (27,3 миллиарда долларов) покрываем при поддержке партнеров", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. По словам премьера, за 11 месяцев текущего года Украина получила 37,4 миллиарда долларов внешнего финансирования, в том числе через фонды Всемирного банка 14 миллиардов долларов. Ранее Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.

https://ria.ru/20231204/vstrecha-1913689722.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, всемирный банк