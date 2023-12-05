https://ria.ru/20231205/nozh-1913844287.html
Якутский нож впервые зарегистрировали в качестве географического указания
Якутский нож впервые зарегистрировали в качестве географического указания - РИА Новости, 05.12.2023
Якутский нож впервые зарегистрировали в качестве географического указания
Якутский нож впервые стал брендом республики, зарегистрированным в качестве географического указания, Роспатент выдал разрешение, заявил глава региона Айсен... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:13
2023-12-05T12:13
2023-12-05T12:13
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913842990_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_352a8b02ee880043bcb7d5fd2abd2f5e.jpg
ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Якутский нож впервые стал брендом республики, зарегистрированным в качестве географического указания, Роспатент выдал разрешение, заявил глава региона Айсен Николаев в своем канале в Telegram. Географическое указание – это идентификатор товара, который определяет его происхождение на территории определённого места и указывает на уникальные свойства товара. "Якутский нож – первый региональный бренд, зарегистрированный в качестве географического указания в Республике Саха (Якутия)", - рассказал глава Якутии. По его словам, теперь якутские кузнецы обладают правом использовать такое географическое указание и защитить свои изделия от контрафакта. Решение о госрегистрации географического указания принято Роспатентом по результатам экспертизы, которая признала основным отличием изготовления якутского ножа применение якутского сыродутного способа получения железа. "Археологические раскопки, проведенные на территории современной Якутии, показывают, что образцы ножей, извлеченные из различных могильников, имеют несомненное сходство с якутскими ножами, датированными 3-5 тысяч лет тому назад, из чего следует, что технология изготовления якутского ножа тысячелетиями передается из поколения в поколение", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231204/pobediteli-1913649093.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости.
Якутский нож впервые стал брендом республики, зарегистрированным в качестве географического указания, Роспатент выдал разрешение, заявил глава региона Айсен Николаев в своем канале в Telegram
.
Географическое указание – это идентификатор товара, который определяет его происхождение на территории определённого места и указывает на уникальные свойства товара.
"Якутский нож – первый региональный бренд, зарегистрированный в качестве географического указания в Республике Саха (Якутия)", - рассказал глава Якутии.
По его словам, теперь якутские кузнецы обладают правом использовать такое географическое указание и защитить свои изделия от контрафакта.
Решение о госрегистрации географического указания принято Роспатентом по результатам экспертизы, которая признала основным отличием изготовления якутского ножа применение якутского сыродутного способа получения железа. "Археологические раскопки, проведенные на территории современной Якутии, показывают, что образцы ножей, извлеченные из различных могильников, имеют несомненное сходство с якутскими ножами, датированными 3-5 тысяч лет тому назад, из чего следует, что технология изготовления якутского ножа тысячелетиями передается из поколения в поколение", - говорится в документе.
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