https://ria.ru/20231205/nozh-1913844287.html

Якутский нож впервые зарегистрировали в качестве географического указания

Якутский нож впервые зарегистрировали в качестве географического указания - РИА Новости, 05.12.2023

Якутский нож впервые зарегистрировали в качестве географического указания

Якутский нож впервые стал брендом республики, зарегистрированным в качестве географического указания, Роспатент выдал разрешение, заявил глава региона Айсен... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:13

2023-12-05T12:13

2023-12-05T12:13

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913842990_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_352a8b02ee880043bcb7d5fd2abd2f5e.jpg

ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Якутский нож впервые стал брендом республики, зарегистрированным в качестве географического указания, Роспатент выдал разрешение, заявил глава региона Айсен Николаев в своем канале в Telegram. Географическое указание – это идентификатор товара, который определяет его происхождение на территории определённого места и указывает на уникальные свойства товара. "Якутский нож – первый региональный бренд, зарегистрированный в качестве географического указания в Республике Саха (Якутия)", - рассказал глава Якутии. По его словам, теперь якутские кузнецы обладают правом использовать такое географическое указание и защитить свои изделия от контрафакта. Решение о госрегистрации географического указания принято Роспатентом по результатам экспертизы, которая признала основным отличием изготовления якутского ножа применение якутского сыродутного способа получения железа. "Археологические раскопки, проведенные на территории современной Якутии, показывают, что образцы ножей, извлеченные из различных могильников, имеют несомненное сходство с якутскими ножами, датированными 3-5 тысяч лет тому назад, из чего следует, что технология изготовления якутского ножа тысячелетиями передается из поколения в поколение", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231204/pobediteli-1913649093.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

айсен николаев, республика саха (якутия)