https://ria.ru/20231205/novyygodelki-1913822211.html

"Щелкунчик" по-новому, кино и эксперименты: лучшие детские елки Москвы

"Щелкунчик" по-новому, кино и эксперименты: лучшие детские елки Москвы - РИА Новости, 05.12.2023

"Щелкунчик" по-новому, кино и эксперименты: лучшие детские елки Москвы

Декабрь и начало января традиционно становится временем детских новогодних представлений. Все они различаются по тематике, стилю общения с маленькими зрителями... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:48

2023-12-05T11:48

2023-12-05T11:48

культпоход

илья авербух

новая опера

мосфильм

концертный зал "зарядье"

дед мороз

зил (культурный центр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913647306_0:217:3000:1905_1920x0_80_0_0_d9d6c20a1f49b29cbc2440140c6ee8d7.jpg

Москва, 5 дек – РИА Новости. Декабрь и начало января традиционно становится временем детских новогодних представлений. Все они различаются по тематике, стилю общения с маленькими зрителями и масштабу площадок. Но объединяет их, безусловно, праздничное настроение. РИА Новости подготовило обзор разных новогодних представлений столицы – от современного танца до ледового шоу.Балет "Дюймовочка", театр Новая Опера"Дюймовочку" на сцене Новой Оперы в новогодние праздники (3-5 января) будет показывать Балет Москва, который полтора года назад стал частью этого театра. Хореографы труппы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев обратились к сказке Андерсена, положив сюжет на музыку цикла "Времена года" Чайковского.В этой знакомой всем с детства истории появляются новые герои: девочка Соня, в кукольном домике у которой живет Дюймовочка, и ее друг. Пара детей из реального мира соответствует паре сказочных героев – Дюймовочке и Эльфу.Условное разделение на реальность и сказку продолжено и в хореографии спектакля. Главная героиня Соня танцует на пуантах в классической манере, а весь сказочный мир авторы закружили в вихре современного танца. Еще одна важная тема спектакля – дружба, которая возникает между детьми и сказочными героями. Балетная сказка по-настоящему волшебна. Благодаря мультимедиа сменяются яркие картинки и места, где происходит действие, будь то сказочный лес или пещера паука. Художница Евгения Овсянникова была верна духу классической анимации, создав красочное полотно. Дополняют волшебный мир костюмы Сергея Илларионова, которые полностью следуют сюжету сказки."Киноелка на Мосфильме"В январе 2024 года "Мосфильм" отметит вековой юбилей, так что неудивительно, что традиционная новогодняя елка для детей на киностудии (23 декабря – 8 января) будет связана с этой датой. Театрализованное представление пройдет в знаменитых павильонах, где обычно снимают кино и популярные телепроекты. В этом году шоу займет сразу две площадки. На одной в разные годы снимали фильмы "Весна" и "Война и мир", шоу "Ледниковый период" – здесь разместятся сцена и зрительный зал.Постановщики сочинили интерактивный мультимедийный мюзикл, главные герои которого – Дед Мороз и его команда.Спектакль будет наполнен спецэффектами: лазерной графикой, пневмофейерверком, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами. Также будет установлена уникальная система индивидуального позиционирования звука в зале. Для постановки построят декорации и сошьют роскошные костюмы, музыка будет звучать в исполнении оркестра.В соседнем павильоне появится Рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, мастер-классами и анимационной программой. Кроме того, в декоре пространства будет использовано более 200 000 светодиодов, мерцание которых создаст по-настоящему волшебную атмосферу.Балет "Щелкунчик", Концертный зал "Зарядье"Любимый публикой балет "Щелкунчик" в новой версии можно будет увидеть на сцене Концертного зала "Зарядье" (3-4 января). Дирижер Иван Рудин пригласил к сотрудничеству хореографа Владимира Варнаву и драматурга Валерия Печейкина. Балет вместо двухактного станет одноактным, но партитура Чайковского прозвучит без изменений и каких-либо сокращений. По словам Ивана Рудина, эта музыка – одна из великолепнейших партитур и в истории музыки, и в творчестве Чайковского. Она заслужено популярна во всем мире. Но не нужно ждать, что это будет "Щелкунчик" как в Большом театре. Сюжет авторы интерпретируют по-новому.Действие спектакля будет охватывать сутки – с утра 31 декабря и до рассвета 1 января. В этой истории Новый год будет встречать современная семья со своими друзьями и питомцами. Дело не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки, героев, без которых современный Новый год представить невозможно.В спектакле принимают участие танцевальная компания Varnava Dance Company. А музыка Чайковского прозвучит в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.Научная елка WOW! HOW?, Культурный центр ЗИЛГлавной героиней новогоднего представления для всей семьи "Путешествие на СеРверный полюс" проекта WOW! HOW? (23-30 декабря, 2-5 января) станет Нейросеть в исполнении актрисы Кристины Асмус. В 2019 году шоу поставил режиссер Данил Чащин, в этом году он с командой значительно переработал и обновил популярное новогоднее представление, стремясь к тому, чтобы каждый эпизод был смешным и захватывающим.Для спектакля созданы уникальные декорации и реквизит, а на огромных экранах во всю сцену представление сопровождает красочная анимация. В шоу активно используются современные технологии. Установлено более 250 единиц свето-, видео- и аудиооборудования. Но главное отличие этой елки ­– демонстрация научных опытов: химических, оптических, механических и электрических. Всего более 30 научных экспериментов, которые герои представления проводят прямо на сцене.Перед началом шоу зрители смогут принять участие в мастер-классах и увидеть в фойе необычную новогоднюю ель, специально созданную современным художником в коллаборации с генеративной сетью.Ледовый мюзикл "Корова на льду", МСА "Лужники"Комедийный мюзикл может быть поставлен и на льду – по крайней мере именно так называет свой новый спектакль его режиссер-постановщик Илья Авербух. В "Корове на льду" будет живой звук, красивые костюмы, спецэффекты и, конечно, фигурное катание.На сей раз Авербуха заинтересовала одноименная книга детского автора из Санкт-Петербурга Антона Сои, автора интересных, легких и понятных детям историй. За спиной Ильи Авербуха и его команды постановки по знаменитым сказкам, от "Щелкунчика" до "Волшебника страны Оз", а в этом году он решил обратиться к незнакомому для большинства зрителей произведению.По замыслу авторов этот спектакль о дружбе и взаимовыручке будет наполнен юмором и самоиронией.Книга рассказывает о приключениях коровы Мули, которая обожала зиму и мечтала стать звездой фигурного катания. В спектакле примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и другие звезды фигурного катания, но главная интрига, конечно, – кто же выйдет на лед в роли Мули. Пока Илья Авербух держит это в секрете.

https://ria.ru/20231204/zaryadefestival-1913091458.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, илья авербух, новая опера, мосфильм, концертный зал "зарядье", дед мороз, зил (культурный центр)