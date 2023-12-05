СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины
Bild назвал многократное превосходство России плохой новостью для Украины
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без западной помощи, пишет немецкий таблоид Bild.
По словам автора материала, с украинского фронта вновь поступают "плохие новости", а Россия не прекращает давление на противника.
"Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы", — говорится в публикации.
Издание цитирует украинского солдата, по словам которого у России вчетверо больше дронов-камикадзе. Утверждается, что российские компании передают армии до пяти тысяч беспилотников ежемесячно.
В статье отмечается, что российская промышленность превосходит украинскую в разы, в связи с чем солдатам ВСУ остается лишь надеется на "пожертвования" Запада. Без обширных поставок западных танков, БМП и противодронных средств ВСУ будут отставать от российской армии все больше и больше, полагает автор статьи.
«
"Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить армию (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, сильно недооценил Россию", — заключает издание.
Москва не раз отмечала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.