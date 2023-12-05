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СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:37 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/novosti-1913786369.html
СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины
СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины - РИА Новости, 05.12.2023
СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины
Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без западной помощи, пишет... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:37
2023-12-05T05:37
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
москва
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без западной помощи, пишет немецкий таблоид Bild.По словам автора материала, с украинского фронта вновь поступают "плохие новости", а Россия не прекращает давление на противника."Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы", — говорится в публикации.Издание цитирует украинского солдата, по словам которого у России вчетверо больше дронов-камикадзе. Утверждается, что российские компании передают армии до пяти тысяч беспилотников ежемесячно.В статье отмечается, что российская промышленность превосходит украинскую в разы, в связи с чем солдатам ВСУ остается лишь надеется на "пожертвования" Запада. Без обширных поставок западных танков, БМП и противодронных средств ВСУ будут отставать от российской армии все больше и больше, полагает автор статьи."Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить армию (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, сильно недооценил Россию", — заключает издание.Москва не раз отмечала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913779929.html
https://ria.ru/20231205/putin-1913778727.html
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в мире, германия, украина, россия, москва, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины

Bild назвал многократное превосходство России плохой новостью для Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без западной помощи, пишет немецкий таблоид Bild.
По словам автора материала, с украинского фронта вновь поступают "плохие новости", а Россия не прекращает давление на противника.
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"Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы", — говорится в публикации.
Издание цитирует украинского солдата, по словам которого у России вчетверо больше дронов-камикадзе. Утверждается, что российские компании передают армии до пяти тысяч беспилотников ежемесячно.
В статье отмечается, что российская промышленность превосходит украинскую в разы, в связи с чем солдатам ВСУ остается лишь надеется на "пожертвования" Запада. Без обширных поставок западных танков, БМП и противодронных средств ВСУ будут отставать от российской армии все больше и больше, полагает автор статьи.
«
"Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить армию (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, сильно недооценил Россию", — заключает издание.
Москва не раз отмечала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияМоскваВооруженные силы Украины
 
 
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