https://ria.ru/20231205/novosti-1913786369.html

СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины

СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ сообщили о "плохих новостях" с Украины

Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без западной помощи, пишет... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:37

2023-12-05T05:37

2023-12-05T05:37

специальная военная операция на украине

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германия

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россия

москва

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без западной помощи, пишет немецкий таблоид Bild.По словам автора материала, с украинского фронта вновь поступают "плохие новости", а Россия не прекращает давление на противника."Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы", — говорится в публикации.Издание цитирует украинского солдата, по словам которого у России вчетверо больше дронов-камикадзе. Утверждается, что российские компании передают армии до пяти тысяч беспилотников ежемесячно.В статье отмечается, что российская промышленность превосходит украинскую в разы, в связи с чем солдатам ВСУ остается лишь надеется на "пожертвования" Запада. Без обширных поставок западных танков, БМП и противодронных средств ВСУ будут отставать от российской армии все больше и больше, полагает автор статьи."Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить армию (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, сильно недооценил Россию", — заключает издание.Москва не раз отмечала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913779929.html

https://ria.ru/20231205/putin-1913778727.html

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