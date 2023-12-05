https://ria.ru/20231205/nesoglasie-1913979386.html

СМИ: растет несогласие украинских политиков с действиями Зеленского

СМИ: растет несогласие украинских политиков с действиями Зеленского - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ: растет несогласие украинских политиков с действиями Зеленского

Согласие с действиями Владимира Зеленского среди украинских политиков ослабевает, сообщает во вторник британское издание Financial Times. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:41

2023-12-05T19:41

2023-12-05T19:41

в мире

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

валерий залужный

михаил подоляк

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Согласие с действиями Владимира Зеленского среди украинских политиков ослабевает, сообщает во вторник британское издание Financial Times. "Политическое согласие с Зеленским и его действиями начинает ослабевать, так как война затягивается", - пишет газета со ссылкой на одного из приближенных Зеленского. По его словам, внутренняя политика снова стала играть важную роль в Киеве. "Политика вернулась, определенно", - заявил собеседник издания. Согласно информации газеты, разногласия между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным тянутся уже более года, однако конфликт стал центром внимания СМИ только месяц назад. Ранее журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. В конце ноября издание "Страна" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Позднее это издание писало со ссылкой на источник в украинских политических кругах, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.

https://ria.ru/20231205/nedovolstvo-1913977274.html

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913820827.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный, михаил подоляк, верховная рада украины