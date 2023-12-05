https://ria.ru/20231205/nedovolstvo-1913977274.html
"На пользу России": украинский генерал предупредил Зеленского о риске бунта
"На пользу России": украинский генерал предупредил Зеленского о риске бунта - РИА Новости, 05.12.2023
"На пользу России": украинский генерал предупредил Зеленского о риске бунта
Бойцы ВСУ крайне возмущены тем, что, пока они воюют на фронте, жизнь в Киеве продолжается как ни в чем не бывало, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:26
2023-12-05T19:26
2023-12-05T19:27
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бойцы ВСУ крайне возмущены тем, что, пока они воюют на фронте, жизнь в Киеве продолжается как ни в чем не бывало, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom. В качестве примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах."Они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) просто очень злые, мягко говоря. <…> Парни, которые только что вернулись с задания, пишут мне и говорят: "Мы воюем, мы гибнем, мы мерзнем, а кто-то будет кататься на лыжах?" — поделился он возмущениями украинских бойцов.Кривонос признался, что у военных накопилось так много недовольства и претензий к властям, что они готовы пойти на радикальные меры."Военные реально очень злы, они готовы на определенные моменты, такие, что для общества не будут на пользу, но будут на пользу Российской Федерации", — заявил генерал.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
https://ria.ru/20231205/konflikt-1913937601.html
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в мире, киев, карпаты, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сергей кривонос, bild
В мире, Киев, Карпаты, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Сергей Кривонос, Bild
"На пользу России": украинский генерал предупредил Зеленского о риске бунта
Генерал ВСУ Кривонос: ВСУ готовы на радикальные шаги из-за недовольства властями
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бойцы ВСУ крайне возмущены тем, что, пока они воюют на фронте, жизнь в Киеве продолжается как ни в чем не бывало, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom. В качестве примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах.
"Они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) просто очень злые, мягко говоря. <…> Парни, которые только что вернулись с задания, пишут мне и говорят: "Мы воюем, мы гибнем, мы мерзнем, а кто-то будет кататься на лыжах?" — поделился он возмущениями украинских бойцов.
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Кривонос признался, что у военных накопилось так много недовольства и претензий к властям, что они готовы пойти на радикальные меры.
"Военные реально очень злы, они готовы на определенные моменты, такие, что для общества не будут на пользу, но будут на пользу Российской Федерации", — заявил генерал.
Ранее немецкая газета Bild
сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
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