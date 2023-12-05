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Протестующие молдавские фермеры привезли навоз к парламенту
Протестующие молдавские фермеры привезли навоз к парламенту - РИА Новости, 05.12.2023
Протестующие молдавские фермеры привезли навоз к парламенту
Протестующие в Кишиневе фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом в знак протеста против произвола властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:00
2023-12-05T15:00
2023-12-05T15:32
в мире
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Протестующие в Кишиневе фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом в знак протеста против произвола властей, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник аграрии продолжили протест в центре Кишинева, колонна сельхозтехники проехала по улицам города, не создавая особых проблем остальному движению. Протестующие требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. "У нас есть вопросы к руководству республики. И конкретно к президенту. Вчера наши коллеги были приглашены на встречу с ней, а сегодня мы увидели на сайте администрации президента, что Майя Санду встречалась с производителями зерна. Но сельское хозяйство — это не только зерно. Мы привезли и фрукты, и другую продукцию. А еще дарим вот этот мешок с навозом в знак протеста против произвола властей и их издевательства над крестьянами", - сказал на митинге аграрий Сергей Стефанько. Ранее Санду порекомендовала фермерам вернуться к диалогу с правительством.
https://ria.ru/20231127/moldaviya-1912095897.html
кишинев
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7 495 645-6601
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Акция протеста в Кишиневе
Фермеры в Кишиневе продолжают акции протеста, вывели сельхозтехнику на центральные улицы города.
Накануне группа аграриев провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, но стороны так и не пришли к пониманию.
2023-12-05T15:00
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, майя санду
В мире, Кишинев, Майя Санду
Протестующие молдавские фермеры привезли навоз к парламенту
Протестующие в Кишиневе фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом