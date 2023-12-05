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Расчеты России и Вьетнама в нацвалютах в 2023 году выросли в четыре раза - РИА Новости, 05.12.2023
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03:37 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/natsvalyuta-1913782716.html
Расчеты России и Вьетнама в нацвалютах в 2023 году выросли в четыре раза
Расчеты России и Вьетнама в нацвалютах в 2023 году выросли в четыре раза - РИА Новости, 05.12.2023
Расчеты России и Вьетнама в нацвалютах в 2023 году выросли в четыре раза
Расчёты России и Вьетнама в национальных валютах в 2023 году выросли в четыре раза, сообщила РИА Новости руководитель департамента развития международных... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T03:37
2023-12-05T03:37
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расчёты России и Вьетнама в национальных валютах в 2023 году выросли в четыре раза, сообщила РИА Новости руководитель департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!". "Во Вьетнаме мы маркетмейкеры, все расчеты по паре рубль – донг проходят через наш совместный банк. Я могу сказать, что за 2023 год расчёты с Вьетнамом выросли в четыре раза в национальных валютах, это достаточно весомые цифры", - рассказала она. В целом, по ее словам, в 2022 и 2023 годах банк видит кратный рост расчетов именно в национальных валютах, проходящих через инфраструктуру ВТБ в рамках дочерних банков и филиалов за рубежом. У ВТБ есть филиалы в Индии и в Китае, совместный банк во Вьетнаме и широкая сетка банков по СНГ, напомнила топ-менеджер. При этом на вопрос о том, как обстоят дела с ликвидностью во вьетнамских донгах во Вьетнамско-Российском банке, Баша заявила, что с ней "все в порядке". В октябре первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что Вьетнамско-Российский банк испытывает недостаток ликвидности во вьетнамских донгах, что не позволяет ему удовлетворить постоянно растущий спрос клиентов, причем как из России, так и из Вьетнама. Форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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5
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вьетнам, россия, индия, надежда школкина, втб, снг, госдума рф, экономика
Вьетнам, Россия, Индия, Надежда Школкина, ВТБ, СНГ, Госдума РФ, Экономика
Расчеты России и Вьетнама в нацвалютах в 2023 году выросли в четыре раза

ВТБ: расчеты России и Вьетнама в нацвалютах в 2023 году выросли в четыре раза

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расчёты России и Вьетнама в национальных валютах в 2023 году выросли в четыре раза, сообщила РИА Новости руководитель департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".
«
"Во Вьетнаме мы маркетмейкеры, все расчеты по паре рубль – донг проходят через наш совместный банк. Я могу сказать, что за 2023 год расчёты с Вьетнамом выросли в четыре раза в национальных валютах, это достаточно весомые цифры", - рассказала она.
В целом, по ее словам, в 2022 и 2023 годах банк видит кратный рост расчетов именно в национальных валютах, проходящих через инфраструктуру ВТБ в рамках дочерних банков и филиалов за рубежом. У ВТБ есть филиалы в Индии и в Китае, совместный банк во Вьетнаме и широкая сетка банков по СНГ, напомнила топ-менеджер.
При этом на вопрос о том, как обстоят дела с ликвидностью во вьетнамских донгах во Вьетнамско-Российском банке, Баша заявила, что с ней "все в порядке".
В октябре первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что Вьетнамско-Российский банк испытывает недостаток ликвидности во вьетнамских донгах, что не позволяет ему удовлетворить постоянно растущий спрос клиентов, причем как из России, так и из Вьетнама.
Форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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ВьетнамРоссияИндияНадежда ШколкинаВТБСНГГосдума РФЭкономика
 
 
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